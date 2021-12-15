打臉北市衛生局、禾馨 陳佩琪：醫療院所取巧生出殘劑
民進黨立委高嘉瑜遭到前男友林秉樞施暴一事，近日來頻頻爆出案外案。其中針對林秉樞疫苗施打資格的問題，也意外讓當初為他施打疫苗的禾馨診所，遭質疑濫用疫苗殘劑。雖然台北市衛生局表示禾馨施打疫苗的方式並無違法，不過台北市長柯文哲的妻子陳佩琪今（15）日在臉書PO文表示，若醫院取巧，每一段短時間就結算殘劑，那麼一天結算好幾次，就能取巧生出許多殘劑，損害正常可以接種的民眾的權益，似乎也在暗指北市衛生局與禾馨診所。
記者丁上程／台北報導
2021-12-15 18:52:06｜2021-12-15 19:04:24
陳佩琪表示，所謂殘劑是一整天下來，打完當天預約者或造冊名單後剩餘的劑數，那時民眾是繞著診間排10幾小時搶殘劑，有個地方甚至有人搶殘劑跑百米跌倒而登上國際新聞的，「疫苗如此搶手之下，一個診所從特殊管道取得的疫苗，怎可能變出這麼多殘劑可供護理師同住男友打？」陳佩琪說，就算疫苗打三天，最多也只有十幾劑殘劑，若殘劑都給員工家屬當福利，「難道員工另一半和兒女都打完了，多到也給同住男友打？」
陳佩琪也分享自己工作場所的狀況，表示衛生局曾來函說「殘劑是一天打下來最後結算的劑數」，「今天大家聊到這個，都認為北市衛生局應清查該診所殘劑數量，和病歷登載是否屬實。」陳佩琪說，若醫院取巧，每一段短時間就結算殘劑，那麼一天結算好幾次，就能取巧生出許多殘劑，損害正常可以接種的民眾的權益，「當然也有可能就是打特權疫苗啦！自動把他列為員工來施打，若屬實，這種取巧走歪路的醫療院所實在不可取。」
不過此番說法也引發網友討論，由於衛生局在調查禾馨診所使用疫苗殘劑的方式後，對外表示相關作業流程符合規範，並無不法行事，不過「短時間結算殘濟、一天結算好幾次」取巧生出殘劑的方式，剛好與禾馨診所供稱的疫苗使用模式不謀而合，似乎也在在暗指禾馨為「取巧走歪路的醫療院所」。