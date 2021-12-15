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為敬老金與議會開戰！柯文哲怒批：違法違憲又債留子孫

▲台北市長柯文哲15日在臉書PO文，批評重陽敬老金的發放「既違法違憲又債留子孫」。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲15日在臉書PO文，批評重陽敬老金的發放「既違法違憲又債留子孫」。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-12-15 19:14:29

在國民黨與民進黨的合作之下，台北市議會日前訂定並通過了《重陽禮金致送自治條例》，規範北市府未來每年都要在重陽節普發敬老金。對此台北市長柯文哲數度對外表明，普發敬老金與他的政治理念不合，而北市府也在今（15）日正式對議會提出覆議。柯文哲晚間也在臉書上PO文，怒批議會通過的自治條例「既違法違憲又債留子孫」。

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柯文哲在PO文中列出四大點，向所有台北市議會的代議士、市民朋友、甚至全國人民，述說他堅持的理由。柯文哲強調，按照大法官釋字第391號解釋：立法機關不得為增加支出之提議。「如果臺北市議會要重發敬老金，要先說明錢要從哪裡來？」柯文哲強調，如果此例一開，以後議會想要大撒幣，搶自己的選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單，這已經違背了行政權與立法權分立的原則。

柯文哲直言，重陽敬老金已經是個縣市舉債、債留子孫的象徵之一。「根據監察院2019年的調查報告，地方政府財政狀況普遍欠佳，卻每年發放重陽敬老金，5年增幅高達8成，光是107年全台就發了89億。」柯文哲說，監察院早已要求衛福部要督促縣市政府檢討，不能因此排擠其他社福經費運用，造成社福資源嚴重錯置。「如今，全台各縣市長還是在重陽節挨家挨戶用紅包袋發錢給長者，借錢舉債，用你的錢買你的票，典型的債留子孫！」

柯文哲強調，台灣社會逐漸高齡化，甚至將在2025年來到「超高齡化」的等級，臺北市目前65歲以上人口已有50萬2686人，老年人口比例很快就要突破20%，「如果普發長者敬老金，明年至少要發10.8億、後年是11.1億，2028年會超過13億、2031年14億。」柯文哲直言，這是年輕人扶不起的未來。

至於針對敬老金齊頭普發式的一次性社福禮金，柯文哲也分析這樣的政策應該徹底檢討。「照顧長者不是只有在重陽節這一天，更長久的長者照護系統必須先建立。」柯文哲說從他上任至今，相關社福支出已經從27億增加到109年的58億，要讓臺北真正成為高齡友善的城市。

最後柯文哲也向市議會喊話，強調「台北市議會要為台灣寫下什麼樣的歷史？是一群進步的議士朝著促進國家社福政策，有規劃、有理想的前進，不計較選票流失？還是集體的墮落、為爭取選票而妥協？」柯文哲表示，誠懇的期盼各位議員、市民朋友，和他一起捍衛臺北市財政紀律、站穩光榮城市的價值，「臺北市不能走回頭路，讓我們一起堅持兼顧國家整體利益的社會福利，讓我們勇敢，不管有沒有選票，一起挑戰、說服這個世界！」

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