為敬老金與議會開戰！柯文哲怒批：違法違憲又債留子孫

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柯文哲直言，重陽敬老金已經是個縣市舉債、債留子孫的象徵之一。「根據監察院2019年的調查報告，地方政府財政狀況普遍欠佳，卻每年發放重陽敬老金，5年增幅高達8成，光是107年全台就發了89億。」柯文哲說，監察院早已要求衛福部要督促縣市政府檢討，不能因此排擠其他社福經費運用，造成社福資源嚴重錯置。「如今，全台各縣市長還是在重陽節挨家挨戶用紅包袋發錢給長者，借錢舉債，用你的錢買你的票，典型的債留子孫！」
柯文哲強調，台灣社會逐漸高齡化，甚至將在2025年來到「超高齡化」的等級，臺北市目前65歲以上人口已有50萬2686人，老年人口比例很快就要突破20%，「如果普發長者敬老金，明年至少要發10.8億、後年是11.1億，2028年會超過13億、2031年14億。」柯文哲直言，這是年輕人扶不起的未來。
至於針對敬老金齊頭普發式的一次性社福禮金，柯文哲也分析這樣的政策應該徹底檢討。「照顧長者不是只有在重陽節這一天，更長久的長者照護系統必須先建立。」柯文哲說從他上任至今，相關社福支出已經從27億增加到109年的58億，要讓臺北真正成為高齡友善的城市。
最後柯文哲也向市議會喊話，強調「台北市議會要為台灣寫下什麼樣的歷史？是一群進步的議士朝著促進國家社福政策，有規劃、有理想的前進，不計較選票流失？還是集體的墮落、為爭取選票而妥協？」柯文哲表示，誠懇的期盼各位議員、市民朋友，和他一起捍衛臺北市財政紀律、站穩光榮城市的價值，「臺北市不能走回頭路，讓我們一起堅持兼顧國家整體利益的社會福利，讓我們勇敢，不管有沒有選票，一起挑戰、說服這個世界！」