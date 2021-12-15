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立陶宛召回駐中國臨時代辦　傳顧慮人員安全

▲立陶宛外交部15日表示，召回駐中國臨時代辦契雅佩涅，駐中「大使館」將改以遠距方式運作。（圖取自立陶宛外交部網頁mfa.lt）
▲立陶宛外交部15日表示，召回駐中國臨時代辦契雅佩涅，駐中「大使館」將改以遠距方式運作。（圖取自立陶宛外交部網頁mfa.lt）

中央社

2021-12-15 19:51:35

（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）立陶宛外交部今天表示，召回駐中國臨時代辦契雅佩涅（Audra Čiapienė），立陶宛駐中國「大使館」將改以遠距方式運作。外交圈知情人士指出，顧慮人員安全是撤離的主因。

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一名立陶宛外交界消息人士告訴中央社，北京近來屢施壓要求立陶宛正式將大使館改為「代辦處」，且已先發制人，不讓使館人員享有相關禮遇，甚至不允許提領外交貨運品，並降低維安等級。在無法正常開展業務，且難保中方不會製造更多技術障礙，甚至找理由暫停水電供應的情況下，持續派駐人員已缺乏意義，人員的人身安全也堪慮。

路透社援引外交圈消息來源報導，立陶宛駐中使館全部19名人員及其眷屬皆已離開北京、前往巴黎。「安全顧慮」、「遭遇脅迫」是人員撤離的主要考量。

英國「金融時報」援引3名知情人士說法報導，中國政府要求立陶宛駐中人員將外交人員識別證交給中國外交部，以正式將其身分降級。這讓維爾紐斯方面擔憂，相關人員將失去外交豁免權，若持續待在中國，人身安全堪慮。

報導指出，一輛載有數名立陶宛外交人員的巴士今天早上自北京出發，前往機場，準備搭乘前往巴黎的飛機。

立陶宛與中國正就立國駐中外交機構業務運作的技術問題，以及中方尚未重新認可立國外交人員駐中權責等議題進行磋商。

立陶宛外交部指出，有鑑於在北京將沒有其他適當的外交人員可頂替，立陶宛駐中國「大使館」將以遠距方式運作並持續為旅中立陶宛公民提供領務等服務。

立陶宛外交部表示，願意持續與中國對話，在雙方達成互惠協議的前提下，尋求完全恢復駐中大使館功能。

立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」，北京強烈不滿，繼8月上旬召回大使後，11月底對立陶宛外交降級，雙邊關係降至「代辦」等級，並將駐立大使館更名為「代辦處」，且要求立方比照辦理。

立陶宛駐中國大使已於9月初返抵首都維爾紐斯（Vilnius），但大使館尚未更名為「代辦處」。（編輯：馮昭）1101215

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