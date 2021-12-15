批民進黨藉公投操弄政治 國台辦：台灣同胞要擦亮眼睛
四大公投即將在本週末舉行，各政黨如火如荼展開激烈攻防，就連國台辦也出面發聲。總統蔡英文表示，「若進口美豬不通過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境」，高雄市長陳其邁也指出，「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」。對此，國台辦痛批，民進黨又使出慣用伎倆進行政治操弄，要「台灣同胞擦亮眼睛，不要被蒙蔽」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-15 19:46:11
國台辦發言人馬曉光今（15）日召開例行記者會時，有記者問及國台辦對於蔡英文、陳其邁對公投發表的言論的看法，馬曉光表示，「含有萊克多巴胺的萊豬不等於全部美豬，前者對人體有害，大陸都不進口，台灣為什麼要進口？台灣本來就是中國的一部份，何來『併吞』之說？」
馬曉光進一步指出，「台灣本來就是中國的一部份，何來『併吞』之說？他們如此移花接木，是在羞辱台灣民眾的智商，何其無恥！」
馬曉光稱，民進黨當局近來為了一己私利，又再使出「慣用伎倆」對四項公投進行「政治操弄」，一方面與勾連美日等親台政客公然恐嚇台灣民眾，另一方面又故意「碰瓷」大陸，藉此製造「反中」民粹，掩蓋其傷害台灣民眾利益、甘願被外國勢力與取予求的本質。最後馬曉光還呼籲，「台灣同胞要擦亮眼睛，不要被這種政治操控所蒙蔽。」