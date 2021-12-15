中醫師發起「泡湯新文化」 泡湯後喝杯熱花草茶最養生

忙碌的現代人，可能只剩下泡澡時間稍能放鬆解壓。泡澡是亞洲人，尤其是日本人最愛。台中臻品植萃創辦人陳勇利指出，日本人喜愛泡湯後吃冰淇淋解熱，就養生概念來說，並不建議，他為此提出泡湯新文化，泡湯紓壓同時，最好來杯溫熱花草茶補充電解質，最能達到舒緩以及恢復元氣效果。





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陳勇利是中西醫學博士，除了行醫外，另創臻品植萃品牌，以東西方養生花草精華，調配開發 出4類養生花草商品：花草茶、手工皂、面膜與泡湯包， 將養生概念落實在日常生活中，已先後 榮獲 包括德國iF、紅點等22項國內外大獎。 最近一次，是以「泡湯養生茶禮盒」，拿下台中十大伴手禮首獎和最佳人氣獎。

▲臻品植萃以以東西方養生花草精華，調配開發出4類養生花草商品：花草茶、手工皂、面膜與泡湯包，將養生概念落實在日常生活中，獲得國內外大獎22項。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.15)

陳勇利說，泡湯是現代人紓壓、放鬆身心，提升生活品質好方法，只是泡湯時很熱，血液流動很快，這時如果喝冷飲或冰淇淋解熱，當下可能很舒服，卻也可能因為忽然降溫造成血管緊縮，引發身體不適。





他建議，泡湯時最該補充的是身體流失的電解質，而最好的電解質就來自花草，像是茉莉花、羅漢果、洋甘菊、玫塊花，這些都能自然的補充電解質，達到舒緩以及恢復元氣的效果。也就因為這樣，陳勇利推動泡湯新文化，泡湯前後或者同時，來一杯溫熱花草茶，讓身體由內而外深層放鬆解壓。





▲臻品植萃的「泡湯養生茶禮盒」，將泡湯與花草茶結合，獲得今年台中十大伴手禮首獎及現場人氣獎肯定。（圖／金武鳳攝，2021.12.15)

為此，陳勇利開發「泡湯養生茶禮盒」，將泡湯與養生花草茶結合。禮盒裡有3款泡湯包與養生花草茶，泡湯包分別有元氣、舒壓與美膚3種，每款泡湯包由不同的花草調配而成，例如大風草、檸檬馬鞭草、薰衣草、薄荷、橘皮、乾姜等，都是百之百純天然花草，且無化學添加物、無色素、無防腐劑。他笑說，不用跑到日本泡溫泉，在家就能享受最頂級的風呂SPA。





至於養生花草茶則是連續三年榮獲飲料界米其林iTQi冠軍的茉莉氣巡茶，天然花草是採用台灣在地花壇茉莉花與多款養生花草調配，深受女性消費者喜愛。 陳勇利希望用自己臨床專業經驗，建立養生花草茶文化，將台灣優良花草產品推向全世界。而為慶祝蟬聯台中十大伴手禮首獎，臻品植萃特別推出春節禮盒全面9折，滿萬再送得獎泡湯包6入，數量有限、送完為止



