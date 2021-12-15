暗黑版《魷魚遊戲》砸千萬資金 「台版孔劉」盼進軍國際
近期老司機俱樂部最風靡話題，不外乎就是Netflix全球冠軍影集《魷魚遊戲》之謎片翻拍，由「麻豆傳媒映畫」主創，動用華人史上最高電影規格製作《鮑魚的勝利》， 從夯劇《魷魚遊戲》九月上線後便開始悄悄籌備，據悉光是製作團隊、劇組及演員，總人數就高達百人，預算上更是不惜砸下千萬重本。《鮑魚的勝利》日前釋出首支前導預告片，唯美影像令人耳目一新，而且還原度極高，不管是場景、道具、演員造型，甚至配樂都相當忠於原味。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-15 22:11:10
在首支前導預告片中，戲迷驚喜發現，場景出現在地鐵站，與《魷魚遊戲》首集如出一轍，而更讓人期待的特派員「孔劉」角色，居然換成有「台灣第一AV男優」美譽的陳凡騏親自上陣，身高180公分， 顏值、身材皆追韓星規模的陳凡騏，在《鮑魚的勝利》親挑大樑。陳凡騏堪稱是天使與魔鬼的混搭綜合體，他在《鮑魚的勝利》預告片裡的西裝扮相有形有款，讓鄉民一看大驚，加上影片考究的精緻度，一度有鄉民問：「凡騏，你從良了？」、「把衣服一件一件穿回來了？」、「還我阿賓！」相當有趣！對此，在短短一年多，已有60部情慾片作品的陳凡騏笑說：「我不會輕言放棄的！」
有了成功的第一部，麻豆傳媒映畫宣布《鮑魚的勝利》初章將於12月18日推出，號稱忠實還原的劇組，投入相當大的金錢、人力和物力，務必在各方面都能打造出有如《魷魚遊戲》的質感，除了「一二三木頭人」、「舔椪糖」的橋段外，其他如「彈珠比賽」、「墊腳石橋」都將一一拍攝，給觀眾最驚悚、最真實的觀影經驗，男主角陳凡騏也表示，「很榮幸參與《鮑魚的勝利》演出，在拍攝過程中，幕幕都會帶入原劇的精神，覺得很有趣！」有「台灣第一AV男優」封 號的他，表示不會輕易放棄拍片事業希望朝著「華人第一國際男優」的目標邁進，希望《鮑魚的勝利》能不負眾望紅到海外去，將感到與有榮焉。