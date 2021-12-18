今日最聚焦／核四重啟未通過　學者憂2050淨零碳排難達成

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蕭代基說明，核四目前的狀態是「封存」，也就是可以再重新啟動，當然需要不少人力資源和安全相關檢查，但這個成本是遠小於任何一種電廠的興建成本，「核四發一度電的成本是小於0的，因為我們花了上千億的成本，是已經丟到水裡面去了，現在雖需要解封成本，但和其他任何一種電廠的興建成本比都是比較小的。」
而中華經濟研究院研究員王京明則指出，核電和三接的發電量接近，兩者具有可替代性，如果核四不重啟，勢必要仰賴天然氣火力發電的三接，但對淨零碳排就是「開倒車」，王指出，藻礁、鄰近海岸線的濕地，都具有固碳的功能，是天然的負排碳機制，不管三接有沒有外移，對當地生態一定會造成影響。
「我們人民決定不要核四，那三接就要蓋在其他地方。」王京明說，核四廠已經建成，是既有成本，且台灣的天然氣仰賴國際進口，天然氣的價格浮動高，目前已經上漲3倍，如果選擇天然氣，例如三接，一度電大約為五、六塊。
王京明認為，能源供給要有多元的發電方式，美國德州今（2021）年2月出現低溫暴雪、澳洲大陸9月發生規模6的強震，這些都是過去不曾預料的，「能源政策的選擇權在於人民，但核安有核安的專業，核電廠的安全規格經的起考驗。」
蕭代基指出，任何發電設施首要考量的一定是安全性，最好是大量且穩定、成本低的供電。核電主要的疑慮是安全性與核廢料的問題，兩邊的辯論持續進行，但不是平衡、開闊的討論，就算是地質斷層疑慮也都各有權威的地質專家論戰，理想的政策決策應該是選擇成本和效益的平衡，「像是再生能源，每一個都會有風險，但還是要使用。」
核四維持封存，前後預算恐破3千億，從討論過程至試運轉，歷經共兩次核災意外，引發各界對於核電的高度關注，如今核一退役，核二、核三即將屆齡，2025非核家園的目標距今也僅剩3年，核四很可能成為我國斥資最昂貴、最大型的蚊子館。