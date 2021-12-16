NBA／疫情升溫！聯盟37位球員確診 首例Omicron病例出現
隨著疫情升溫，NBA官方也決定加強檢測強度，根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，聯盟已和球員工會達成疫情保護協議，未來將增加更多的賽前檢測。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-16 08:22:22
昨天籃網和湖人等多隊爆出有球員觸發健康與安全協議，因此無法出賽的消息，有鑑於前兩年的經驗，聯盟為了避免停賽的事情再度發生，決定進一步的提升防疫力道，未來將在所有的比賽日及訓練日對球員進行更多的新冠檢測，無論球員是否接種了疫苗。
此外，由於陽性病例的增加。 NBA和球員工會已經同意從周六開始對沒有注射加強針的球員進行進一步檢測。根據此前報導NBA球員目前有97%的疫苗接種率，並且有60%的球員注射了加強針。
而《The Athletic 》記者Shams Charania則是在報導中指出，NBA在最近的檢測中發現了首例Omicron感染病例。據美國官方估計，這種新型變種現在大約占美國病例中3%的比例。
目前NBA總共有多達37位球員觸發了聯盟的健康安全協議，如果內部疫情的傳播仍然停不下來，那2019-20賽季封館的噩夢，不是不可能再度來臨。