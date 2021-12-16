被陶晶瑩高鐵抓包搭訕大奶妹　男星驚「會被老婆殺」

向來說話誇飾、戲劇性十足的沈玉琳，竟然也有求饒的一天！藝人陶晶瑩（陶子）昨（15）日在高鐵上捕捉到野生沈玉琳的蹤跡，發現他竟然「一路在唬爛」，從嘉義聊到台北都沒停過，還開玩笑糗他「你旁邊那個大奶妹到底是誰？」讓沈玉琳趕緊求饒不要亂說，「我老婆會殺了我。」





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▲陶晶瑩在IG曬出偷拍沈玉琳照片，瞬間吸引1.6萬人按讚。（圖／翻攝陶晶瑩IG）

▲沈玉琳被陶晶瑩爆料和老婆相處之道，竟是當「龜孫子」。（圖／翻攝沈玉琳FB）

陶子透露，結束在嘉義客串拍戲的工作，準備搭高鐵返回台北時，突然聽到座位斜後方有位大叔不停在聊天，聲音大到經紀人睡不著，她突然覺得聲音很熟，偷瞄一下發現是沈玉琳，悄悄偷拍照片上傳社群平台，爆料他一路在唬爛工作，還聊到跟老婆芽芽吵架的事，侃侃而談男人心聲，「家庭要和諧，我們就是要活得像龜孫子，可是有時候我那口氣嚥不下去」，讓她忍不住在內心狂笑。





陶子說，他一路講話手勢不斷，根本綜藝魂上身，發文一出迅速累積5,000多人按讚，網友還敲碗求開直播分享。但直到下車後，聊得津津有味的沈玉琳都沒發現被偷拍，事後發現被網友標記，才趕緊回覆貼文澄清「是在分享人生」，被陶子狠虧旁邊有大奶妹，他也神還原事實，指對方是邀請他演講的廠商，不是女性，擔心被老婆誤會。





陶子PO出偷拍照迴響熱烈，網友驚訝私下的沈玉琳，原來也是很愛講，Vicky笑說：「我真的笑到『冰櫃』」、詹惟中則冷回：「我已經倒背如流了」，網友則打趣說「後座乘客應該頭很痛。」、「感覺會很吵」、「這種講整路的同車心好累！」



