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台積電秒填息領軍攻高　台股早盤漲逾150點、衝17800點

▲台北股市今（16）日開盤漲58.96點，加權股價指數以17719.06點開出。權值股台積電今日秒填息，領軍台股向上攻高，早盤一度上漲超過150點，來到17814點附近。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（16）日開盤漲58.96點，加權股價指數以17719.06點開出。權值股台積電今日秒填息，領軍台股向上攻高，早盤一度上漲超過150點，來到17814點附近。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-16 09:36:27｜2021-12-16 09:38:19

美國聯準會（Fed）公布偏鷹派的FOMC會議結果，暗示明年將升息3次，美股四大指數收漲。台北股市今（16）日開盤漲58.96點，加權股價指數以17719.06點開出。權值股台積電今日秒填息，領軍台股向上攻高，早盤一度上漲超過150點，來到17814點附近，元宇宙與低軌衛星概念股表現不俗。

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美股道瓊指數15日上漲383.25點，或1.08%，收35,927.43點；那斯達克指數上漲327.94點，或2.15%，收15,565.58點；標普500指數上漲75.76點，或1.63%，收4,709.85點；費城半導體指數上漲140.0 點，或3.69%，收3,934.5點。

台北股市今（16）日開盤漲58.96點，加權股價指數以17719.06點開出。由台積電領軍攻高，早盤一度漲逾150點，來到17814點附近，而台積電早盤漲8元來到605元。聯電漲1.4%，來到63.6元。聯發科、旺宏、矽力漲逾1%。

而盤面焦點有元宇宙概念股，如技嘉、智晶漲5%，中光電、亞信漲4%。至於低軌衛星中，昇達科漲逾7%、元晶漲3%，華通、台揚、同欣電、康舒漲逾1%。



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