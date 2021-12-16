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NBA／Curry破紀錄送2隊友勞力士　KD眼紅：「我也要！」

▲Stephen Curry和Kevin Durant曾有過美好的合作回憶。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry和Kevin Durant曾有過美好的合作回憶。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-16 09:43:52

金州勇士球星Stephen Curry昨天打破Ray Allen紀錄，正式成為聯盟在例行賽命中最多三分球的球員。而在賽後他也送給兩位隊友Draymond Green和Andre Iguodala一人一支勞力士手錶，來感謝他們多年的合作和幫助。而看到這一幕Kevin Durant也眼紅開玩笑的說：「把勞力士拿來！」

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根據《TNT》的報導，Green在生涯共助攻給Curry投進479顆三分球，Iguodala也有168次，他們是參與Curry例行賽2977顆三分球中最多的兩人，也無怪乎能得到球隊「一哥」送上的大禮。

不過實際上，Durant實際上也給Curry送出153 次三分球助攻，而且這是在3個球季內完成的，平均一季多達51次，這是所有人當中最高的數字。無怪乎他也吵著要獎賞，在推射上轉發圖表說：「我也要勞力士！」

根據美媒報導，Curry也給好搭檔Klay Thompson準備了手錶，不過後者因為養傷沒有隨隊出征這漫長的「5連客」賽程，沒能第一時間分享喜悅。預計之後Curry應該會再找時間給他。

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