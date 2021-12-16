繼《時代》後又奪FT「年度人物」 馬斯克：曾被稱為傻瓜
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）13日才被選為《時代》雜誌（Time）評選為年度風雲人物，英國《金融時報》（Financial Times）也在15日將馬斯克評選為今年「年度人物」，表彰他在電動車產業轉型所做的貢獻。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-16 09:53:49
外媒報導指出，特斯拉做為全球電動汽車的領導者，已經促使許多年輕消費者與傳統汽車製造商將重點轉移到電動汽車上。英國《金融時報》總編哈拉夫（Roula Khalaf）在一篇專欄中，稱讚馬斯克證明了電動汽車可以取代以汽油為燃料的汽車。哈拉夫在文中還將馬斯克稱之為「汽車業的改革家」，並表示馬斯克是這個時代最具改革性的商業人物之一。
馬斯克接受採訪時表示，「長期以來，汽車行業的其他人基本上稱呼特斯拉和我為傻子或騙子，他們說電動車行不通的，你無法實現續航里程和性能，即使你這樣做了，也沒有人會買它們」。
特斯拉市值在10月衝破1兆美元，躍升為1兆美元市值俱樂部的一員，其市值比汽車製造商福特汽車和通用汽車的總和還多。特斯拉在年初股價突破800億美元，使得馬斯克的身價一舉超過亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），躋身為全球首富。
過去幾年被選為《金融時報》年度人物的通常是各國領導人，包括美國前總統川普（Donald Trump）以及德國前總理梅克爾 （Angela Merkel），不過偶爾也會有企業家入選，高盛（Goldman Sachs）前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）就於2009年被選為年度人物。馬斯克是繼川普之後，史上第4位同年度獲選《時代》以及《金融時報》年度人物。