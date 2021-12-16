想讓當兵男友「放夭八假」竟打1985！老鳥揭後果：完蛋了
當兵一般都是週六上午8時休假，又稱「洞八」，但針對表現優異的會特別授權，可於週五晚上6放榮譽假，因此稱作「夭八」。不過，就有一名網友分享指出，不少女友為了讓正在當兵的男友放夭八假，竟打致電給1985國防部申訴專線，讓他相當傻眼。貼文一出，也釣出老鳥們分享悽慘後果，直喊「真的會完蛋！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 10:00:35｜2021-12-16 10:02:15
有網友於Dcard上以「傻眼！女友為了夭八要打1985？」為題發文，指出有許多女生希望男友放夭八假，一堆人總吵著說要打1985，讓他忍不住砲轟「真的看不下去，1985不是應該留給需要的人嗎？每個部隊的長官本來就可以決定給不給福利，夭八只是福利，為了這個一直吵要打1985我覺得很問號哈哈哈」。
原PO緊接著說道，倘若女友真的打了這通電話，長官難道猜不到是新兵的女友打的嗎，「不要弄到變成手機福利也沒有耶⋯⋯都已經很常用手機了，而且只當兵四個月而已⋯⋯又不是都不見面，有差這個夭八嗎？還真的打了」。
貼文曝光後，瞬間引起眾人留言討論，「18假還要幫忙打1985？要不要以後男友出社會工作，女朋友去幫他跟他老闆說要早點下班？」、「唉，都亂搞」、「成功了爽賺，失敗了被電的也不是妳」、「為了放夭八就打1985也太誇張」。
甚至有老鳥跳出來分享後果，直言「打下去18假可以，其他福利取消…會很硬歐」、「容我這個學長表達一下看法，好好跟她講勸她千萬不可這麼做，不然沒有意外你在部隊會黑掉」、「打了...真的會完蛋ㄟ，會被電爆4個月」、「1985打下去，一個月洞八跟被釘滿頭包跑不掉」。（編輯：陳雅雲）