氣候科技投資年增逾2倍　專家建議可關注擁關鍵技術企業

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氣候科技主要關注減少溫室氣體（GHG）排放的技術，氣候科技的投資經歷了2013年至 2018年的快速成長後，受總體經濟趨勢和全球疫情大流行的影響，2018年至2020年之間趨於平穩。然而，由於私募市場對ESG的高度關注、新興的法規和標準以及數千家公司承諾淨零排放，氣候科技的投資在2021年上半年大幅增加。
從「2021氣候科技現狀報告」可發現，2021年上半年氣候科技的平均交易規模幾乎翻了4倍，達到9600萬美元，前一年僅2700萬美元，而2021年上半年約有1600名積極的投資人，相較2020年上半年積極投資人則不到900名，歸因於投資圈更熟悉氣候科技作為資產類別的機會。而SPAC（特殊目的收購公司）可進一步刺激氣候科技的成長，並在2021年上半年募集250億美元，占氣候科技所有資金的1/3以上。
由於電動車、微型車輛和其他創新運輸模式吸引投資人目光，交通運輸產業持續獲得氣候科技資金的最大占比。此產業在2020年下半年至2021年上半年募集了近580億美元，占同期氣候科技資金總額的2/3。 在2019年下半年至2021年上半年之間，募得資金成長最快的產業是交通運輸業、製造業與資源管理（IM&R)和金融服務業，較前一年同期資金成長幅度均超過260%。
至於太陽能、風電、廢棄食物處理技術（Food Waste Technology）、綠氫產品（Green Hydrogen Production）和替代食品/低溫室氣體蛋白質（Alternative Foods/Low GHG Proteins），這5項氣候科技解決方案有潛力在2050年前減少80%以上碳排。
李宜樺指出，科技不是萬靈丹，但氣候科技的快速成長是降低碳排曲線並實現1.5ﾟC目標的關鍵機制。所有的關鍵領域都需要投資，但將資金瞄準新興科技領域，可以加速推動脫碳所需的突破性創新，而面臨的挑戰在於氣候科技的實行速度和規模，這需要政策制定者和投資人的共同參與，以實現這些氣候科技的突破性潛力。
儘管氣候科技的整體投資金額成長，但自2018年以來，早期創投、種子輪和A輪企業對氣候科技的投資仍停滯不前。雖然這在一定程度上反映了氣候科技作為一種資產類別已逐漸成熟，但也凸顯了我們需要投資更多有潛力的新創企業，讓他們成為氣候科技的獨角獸和巨角獸。
美國在氣候科技投資方面處於領先地位，2020年下半年到2021年上半年吸引了近65%的創投投資，達到566億美元；中國大陸的氣候科技投資為90億美元，歐洲為183億美元。與去年同期相比，2020年下半年至2021年上半年的在交通運輸領域投資成長近500%。李宜樺表示，過去一年來，全球對於因應氣候危機和實現淨零排放已有明確的目標，這對創投來說是個很大的機會，建議可關注擁有關鍵技術的企業，以邁向脫碳的道路前進。