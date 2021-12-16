美國愛荷華州議會挺台　籲各國擴大與台灣往來

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愛荷華州參眾議會「友台連線」4位跨黨派共同主席15日發表聯合聲明，支持美國官方上述立場。
聲明寫道，台灣在國際關係上採行「踏實外交」政策，有能力與意願善盡各項責任，與全世界合作面對人道援助、疾病控制、智慧財產權及其他重要議題帶來的挑戰。
聲明說，台灣與西半球外交夥伴的關係為這些國家人民帶來重大的經濟與安全益處，「我們加入美國政府與美國國務院行列，鼓勵所有重視民主體制、資訊透明、法治、為人民促進經濟繁榮的國家，擴大與台灣的往來」。
愛荷華州參眾議會11月成立「友台連線」，由共和黨籍州參議員能恩（Zach Nunn）、民主黨籍州參議員波爾頓（Nate Boulton）、共和黨籍州眾議員安德魯斯（Eddie Andrews）及民主黨籍州眾議員桑德（Kristin Sunde）擔任共同主席，為美國中西部州議會第4個專注台灣事務的跨黨派議會團體。
駐芝加哥辦事處長姜森與愛荷華州長雷諾茲（Kim Reynolds）當時共同見證「友台連線」成立。
根據聲明，愛荷華州議會「友台連線」成立用意是支持深化台灣與愛州的關係。兩地1989年締結姐妹關係後，雙邊貿易、教育與文化交流、觀光關係緊密，台灣與美國、愛州共享自由、民主、人權、致力於法治的價值。（編輯：陳惠珍）1101216