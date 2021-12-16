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影／公投倒數48小時　賴清德發布台語催票影片

▲副總統賴清德以台語催票，盼國人投下四個不同意。（圖／翻攝自民進黨YT）
▲副總統賴清德以台語催票，盼國人投下四個不同意。（圖／翻攝自民進黨YT）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-16 10:55:30｜2021-12-16 11:46:25

12月18日公投倒數48小時，繼2支縣市長催票影片後，民進黨、副總統賴清德今（16）日一同發布賴清德台語催票影片，影片中賴清德不但親自上陣，全程更用台語錄製，誠懇拜託民眾繼續宣傳四個不同意，當天也要站出來投票。

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賴清德在影片中表示，這四項公投，也分別攸關台灣的各種安全。核四重啟，關係到台灣環境安全；三接遷離，關係到台灣能源安全；反美豬進口，關係到台灣經濟安全；公投綁大選，關係到台灣民主安全。

賴清德也表示，經濟發展、能源轉型、民主制度發展，是台灣向上發展關鍵，尤其是反美豬進口公投，對於台灣的經貿更是影響深遠。事實上，台灣進口美牛多年，至今食安並無問題，萊豬的進口也沿用同樣的國際標準，政府替民眾健康把關，並透過清楚標示，可以讓民眾自由選擇。

最後賴清德也誠懇拜託鄉親，12月18日要投下四個不同意，也請大家將影片分享給身邊的長輩，共同守護台灣，讓台灣繼續走向國際。

此外，民進黨將於本週五晚上7時，分別於台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區後方空地（高雄市前鎮區中華五路），舉辦最後2場大型公投說明會。

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