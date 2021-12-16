東協成中美競爭「兵家之地」！雙邊立場一次看

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當中國正積極推動進「一帶一路」，在12月初開通中寮鐵路，積極尋求東南亞商業和民心之際；美國的拜登總統則延續歐巴馬的「重返亞洲」政策，派出美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於12月9日至17日期間造訪印尼、馬來西亞及泰國，中美雙方頻頻過招，讓全球都相當關注。
根據《法廣》報導，布林肯在印尼時表示，美國和印尼是戰略夥伴關係，有許多共享的核心價值，而中國在該區域的挑釁威脅到每年3兆美元的貿易交流；在泰國和馬來西亞時，布林肯指出美國重視台海和平和安全，並批評中國把印太海域宣稱為自己的領土。這些說法讓中國外交部發言人汪文斌回應，痛批美國不要「拼湊小圈子」。
而夾在中間的東協諸國，地理位置上靠近中國，多少都有在中國經濟崛起的過程中受惠；然而南海問題上想靠近美國，以免被中國侵犯或併吞。東協各國在考量不同的利益之下，必須選擇站在哪一方，情況類似當年美國和蘇聯冷戰時期的歐洲各國。
根據《美聯社》，東協（ASEAN）是由泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞10個國家組成。成立於1967年，起初是為了對抗冷戰背景下的國際共產主義運動，但後來吸收了共產黨執政的越南，也與中國建立中國-東協「10+1」自由貿易區，因此逐漸轉變為東南亞的聯誼和合作協會。
泰國朱拉隆功大學安全與國際問題研究所所長蓬蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）表示，東協憂心會失去在地區和平與安全行動中的中心地位。而印尼大學教授、前印尼商務部長馮慧蘭（Mari Elka Pangestu）則將其形容為「兩個大象打架，我們不想被踩死」。在兩隻大象跳舞的情況下，東協各國對中美兩個大國的態度分歧愈發凸顯，雖然不想選邊站，但為了利益考量，仍需要朝其中一個大國靠攏。
目前「親中」國家如柬埔寨、寮國和汶萊。連接中國西南部城市昆明與寮國首都永珍的中寮鐵路通車，寮國也因此成為東協獲得最多中國貸款的國家之一。而越南則是目前和中國最對立的國家，由於南海爭議不斷，除了島礁主權與鑽井平台爭議外，越南還發生反華示威和暴力抗議，造成4名中國在越公民死亡、300多人受傷。
另外，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）過往雖然都推崇中國，然而在中國與東協峰會上強力譴責中國海警向菲律賓物資補給船發射水炮事件，並呼籲中國尊重2016年的海牙仲裁法庭對南海島礁的裁決。目前東南亞各國為了軍事利益或商業利益等不同因素，正默默選擇大國靠攏，在今年夏天，中美雙方更派出外交官訪問部份東南亞國家，積極尋求盟友，兩國的競爭越演越烈。