NBA／ Reaves延長賽準絕殺三分　湖人勝獨行俠保西區第6

洛杉磯湖人今日作客對戰達拉斯獨行俠，兩隊一路激戰到延長賽，紫金軍才靠著Austin Reaves的準絕殺三分，以107:104戰勝對手，也避免戰績被反超的處境。

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湖人這一場還是出現進攻不穩定的問題，首節狂攻33分的他們，次節居然只進帳14分，半場打完以47:50落後；第三節兩隊互有往來，湖人稍有優勢將比數追平，雙方打成73:73平手。

末節，湖人靠著Russell Westbrook的二波籃板得分，在最後3分14秒取得1分領先，但暫停後獨行俠成功的戰術，讓Kristaps Porzingis灌籃得手，再度反超比數。

接著James大號三分不中，Porzingis運球後中距離命中，獨行俠在最後1分鐘取得3分領先。不過主場軍並未能掌握關鍵籃板、自己人搶在一起，反而讓湖人幸運撿到球權，Wayne Ellington大空檔三分命中，將分數追平。

延長賽湖人靠著Anthony Davis的跳投先得分，但接著Maxi Kleber三分命中、Dorian Finney-Smith快攻上籃，又讓獨行俠反超3分；湖人暫停回來後連拿6分，在讀秒時刻以3分領先。

雖然獨行俠靠著Tim Hardaway Jr.和Maxi Kleber的兩顆三分球再度將比分追平，但最後Austin Reaves投進絕殺三分球，比賽只剩下不到1秒，獨行俠沒有暫停，也只能吞下敗仗。

本場比賽，獨行俠主將Luka Doncic因為腳踝痠痛而缺陣，不過球隊此役還是打得很有競爭力，球隊5人得分上雙，但在關鍵時刻球的處理上不夠理想，讓湖人最終找到機會翻盤。

客隊方面，湖人三大主將這場得分都超過20分，James得到24分5助攻，Westbrook砍下23分10籃板9助攻，Davis斬獲20分12籃板，雖然仍並非最佳狀態，但「三巨頭」似乎慢慢磨合出一個理想的化學效應。

雙方賽前只有半場勝差，今天獨行俠贏球就能反超湖人，升上西區第6。而在今天的比賽進行期間，轉播單位也秀出了湖人接下來賽程，對手平均勝率將達到52.6%，為全聯盟最高，也意味著他們在體能有所消耗後，還要面對更強大的對手，對球隊來說將會是一個巨大的考驗。