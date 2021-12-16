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重新定義入門歐洲車的高度！Volkswagen Polo 的小改款意義

▲ 重新定義入門歐洲車的高度！Volkswagen Polo 的小改款意義
▲ 重新定義入門歐洲車的高度！Volkswagen Polo 的小改款意義

2GameSome - 有車賞

2021-12-16 11:25:00

記得剛入社會時，Volkswagen Polo 代表著跨入歐洲車領域的入門磚，或許配備豐富度不若同尺碼的國產掀背車，但那品牌帶來的光環、紮實底盤予人的安心，每每路上駛過，總是羨煞不少年輕族群。歷經六個世代，來到了第六代小改款之際，嶄新的 Polo 不僅要對抗如日中天的 CUV 大軍，更有早已不可同日而語的國產掀背對手虎視眈眈，Pol o要以何等進化姿態立足台灣市場？眼前這輛披上「金屬星辰紫」車漆的第六代小改款 Polo，應該會告訴我們答案。

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試駕車款為 Polo 230 TSI Tech，建議售價自 91.8 萬起。
試駕車款為 Polo 230 TSI Tech，建議售價自 91.8 萬起。
雖然外觀輪廓因小改款身份，並未有徹頭徹尾的改革，但全車標配的 LED 頭燈、第二等級的 Polo 230 TSI Tech（車系編成共四個等級）更已標配 LED Matrix 矩陣式頭燈與貫穿水箱護罩的 LED 定位燈，再搭配上 LED 尾燈與動態轉向指示燈，透過科技燈光的展示，宣示小改款後的 LED 已經走入新世代，仍有資格扮演道路上那令人稱羨的時尚指標。

配備 LED Matrix 矩陣式頭燈。
配備 LED Matrix 矩陣式頭燈。
貫穿水箱護罩的 LED 定位燈已成為當前 Volkswagen 品牌特色。
貫穿水箱護罩的 LED 定位燈已成為當前 Volkswagen 品牌特色。
LED 尾燈與動態轉向指示燈。
LED 尾燈與動態轉向指示燈。
外觀造型改變不大，主要在於燈組科技的進化。
外觀造型改變不大，主要在於燈組科技的進化。
科技掛帥的改款主軸，也同樣走入了座艙內，試駕的 Polo 230 TSI Style（由低至高第三等級）配備了 10.25 吋數位化儀表，以下等級也有 8 吋數位儀表的規格，再搭配中控台上標配的 9.2 吋多媒體觸控主機與 MIB 3 系統，以及無線 Apple Carplay 與 Android Auto 手機鏡射系統，雖然不敢說引領所有車壇潮流，但對於一款過去曾扮演「入門歐洲車」身份的 Polo 而言，這樣的科技配備水平，絕對是此次改款最大的亮點。

透過大尺寸螢幕的導入提升座艙科技氛圍。
透過大尺寸螢幕的導入提升座艙科技氛圍。
Polo 230 TSI Style 車型以上標配 10.25 吋數位化儀表。
Polo 230 TSI Style 車型以上標配 10.25 吋數位化儀表。
10.25 吋數位化儀表有多種模式可以切換，全尺碼的地圖模式相當清晰。
10.25 吋數位化儀表有多種模式可以切換，全尺碼的地圖模式相當清晰。
標配三幅式真皮多功能方向盤。
標配三幅式真皮多功能方向盤。
Polo 全車系標配 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 ( MIB 3 )。
Polo 全車系標配 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 ( MIB 3 )。
配備 App-Connect 多媒體手機鏡射 ( 含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay ）。
配備 App-Connect 多媒體手機鏡射 ( 含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay ）。
Polo 230 TSI Tech 以上車型標配觸控式雙區電子恆溫空調。
Polo 230 TSI Tech 以上車型標配觸控式雙區電子恆溫空調。
Polo 230 TSI Tech 以上車型標配無線充電板。
Polo 230 TSI Tech 以上車型標配無線充電板。
中央鞍座的置物空間相當實用。
中央鞍座的置物空間相當實用。
當然，空間的表現，不會透過改款而有所改變，但 2552mm 的軸距與得宜的空間安排，無論坐在前排或後座，都不會有明顯的侷促感。你明知道它是輛小車，但入座後的空間開闊度，足以改觀一開始來自於外觀尺碼的嬌小印象，且標準狀態下就有 351 公升的後廂容積，對比許多人以為空間就應該較大的 CUV 車型而言也不顯弱勢，這一點，一直是第六代 Polo 的優點之一。

車身長 / 寬 / 高分別為 4074 / 1751 / 1451mm，軸距長度為 2552mm。
車身長 / 寬 / 高分別為 4074 / 1751 / 1451mm，軸距長度為 2552mm。
座椅採取皮質混合類麂皮材質。
座椅採取皮質混合類麂皮材質。
後座中央隆起較明顯，對於中間乘客較不友善。
後座中央隆起較明顯，對於中間乘客較不友善。
166cm 身高示範後座空間。
166cm 身高示範後座空間。
標準乘坐狀態下就有 351 公升的後廂容積。
標準乘坐狀態下就有 351 公升的後廂容積。
後廂底板高度可調。
後廂底板高度可調。
後座椅背傾倒後最大置物空間可達 1125 公升。
後座椅背傾倒後最大置物空間可達 1125 公升。
空間的效率，也延伸至動力的效能面，1.0 升直列三缸的引擎規格，榨出挺優異的 110ps/20.4kgm 輸出數據，配上七速 DSG 雙離合器自手排變速系統，就算沒有時興的 48V 輕油電加持，但仍可從低速就感受到明顯的輕快推力，若再搭配運動檔位或是全 Polo 車系皆列為標配的方向盤換檔撥片，相對多數仍以自然進氣為主的國產同尺碼掀背車而言，有著更上層樓的駕馭樂趣。

搭載 1.0 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎，具備 110ps/5500rpm 最大馬力輸出與 20.4kgm/2000~3000rpm 最大扭力輸出。
搭載 1.0 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎，具備 110ps/5500rpm 最大馬力輸出與 20.4kgm/2000~3000rpm 最大扭力輸出。
配上七速 DSG 雙離合器自手排變速系統，原廠數據顯示可於 10.4 秒完成 0-100km/h 加速過程。
配上七速 DSG 雙離合器自手排變速系統，原廠數據顯示可於 10.4 秒完成 0-100km/h 加速過程。
就算沒有時興的 48V 輕油電加持，但仍可從低速就感受到明顯的輕快推力。
就算沒有時興的 48V 輕油電加持，但仍可從低速就感受到明顯的輕快推力。
相對多數仍以自然進氣為主的國產同尺碼掀背車而言，小改款 Polo 有著更上層樓的駕馭樂趣。
相對多數仍以自然進氣為主的國產同尺碼掀背車而言，小改款 Polo 有著更上層樓的駕馭樂趣。
當然，駕馭樂趣還自於底盤給人的信心，立基 215/45R17 的胎圈規格，過去那種 Volkswagen 集團招牌的「清脆」底盤回饋感沒缺席，但對應台灣坑巴道路還行，不會有讓人過於硬朗的彈跳感，且可以在過彎時與高速行駛時給予駕駛出色的穩定性與安心感，匹配上強健的車身剛性，這種紮實度，就是老一輩推崇的「歐洲車」該有的感受，也是當前國產對手還無法完全比擬的差異。不過，也必須老實說，韓系車已有近似的水準，車壇的進化速度絕對是沒在客氣的！

Polo 230 TSI Style 車型配備  215/45R17 的胎圈規格。
Polo 230 TSI Style 車型配備  215/45R17 的胎圈規格。
嬌小的車身尺碼相當利於都會窄巷中穿梭。
嬌小的車身尺碼相當利於都會窄巷中穿梭。
說到科技進步，自然不能不提小改款 Polo 所搭載的 IQ.Drive 智能駕駛輔助系統，透過 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統的導入，一鍵就可啟動 ACC 與車道維持功能，達到了 Level 2 駕駛輔助等級，且 Polo 全車系皆標配，讓其自豪的宣告自身成為 80 萬以內唯一達成 Level 2 科技水平的 B-Segment 掀背車款。或許對於許多年輕族群而言，都會代步為主，使用 Level 2 輔助科技機率不高，但在茫茫車海中取得話語權，倒是市場中相當重要的事。

但也必須給與小改款 Polo 肯定的是，以試駕的 Polo 230 TSI Style 車型而言，就有相當完整的 ADAS 系統與主被動安全配備，如車側盲點警示系統、後方車橫向車流警示系統等皆配備，整個 Polo 車系更標配了前後停車導引系統、顯影式停車導引系統，Polo 230 TSI Style 以上等級還有自動停車輔助系統，相信對於新手而言，更是相當實用的配備。

 標配 IQ.Drive 智能駕駛輔助系統。
 標配 IQ.Drive 智能駕駛輔助系統。
IQ.Drive 智能駕駛輔助系統包含相當齊全的防護科技。
IQ.Drive 智能駕駛輔助系統包含相當齊全的防護科技。
透過 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統的導入，一鍵就可啟動 ACC 與車道維持功能，達到了 Level 2 駕駛輔助等級。
透過 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統的導入，一鍵就可啟動 ACC 與車道維持功能，達到了 Level 2 駕駛輔助等級。
整個 Polo 車系更標配了前後停車導引系統、顯影式停車導引系統，Polo 230 TSI Style 以上等級還有自動停車輔助系統。
整個 Polo 車系更標配了前後停車導引系統、顯影式停車導引系統，Polo 230 TSI Style 以上等級還有自動停車輔助系統。
整日的體驗下來，透過當前主流科技的搭載，不僅強化了小改款 Polo 於市場中的競爭力、於市場中的發話權，更重要的是透過入門定位的 Polo 配備等級進化，讓 Volkswagen 對台灣市場消費者展示自家品牌的既定高度。而從 79.8 萬起的售價配上其配備，也確實有著吸引人的實力。但就如同開場所述，除了 CUV 主流對手的壓力以外，兄弟車款 Skoda Fabia 的新世代車款也已磨刀霍霍準備登台，Polo 要如何撐住後浪的壓力？2022 年的市場相當讓人期待。

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