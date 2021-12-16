▲ 重新定義入門歐洲車的高度！Volkswagen Polo 的小改款意義

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然外觀輪廓因小改款身份，並未有徹頭徹尾的改革，但全車標配的 LED 頭燈、第二等級的 Polo 230 TSI Tech（車系編成共四個等級）更已標配 LED Matrix 矩陣式頭燈與貫穿水箱護罩的 LED 定位燈，再搭配上 LED 尾燈與動態轉向指示燈，透過科技燈光的展示，宣示小改款後的 LED 已經走入新世代，仍有資格扮演道路上那令人稱羨的時尚指標。
科技掛帥的改款主軸，也同樣走入了座艙內，試駕的 Polo 230 TSI Style（由低至高第三等級）配備了 10.25 吋數位化儀表，以下等級也有 8 吋數位儀表的規格，再搭配中控台上標配的 9.2 吋多媒體觸控主機與 MIB 3 系統，以及無線 Apple Carplay 與 Android Auto 手機鏡射系統，雖然不敢說引領所有車壇潮流，但對於一款過去曾扮演「入門歐洲車」身份的 Polo 而言，這樣的科技配備水平，絕對是此次改款最大的亮點。
當然，空間的表現，不會透過改款而有所改變，但 2552mm 的軸距與得宜的空間安排，無論坐在前排或後座，都不會有明顯的侷促感。你明知道它是輛小車，但入座後的空間開闊度，足以改觀一開始來自於外觀尺碼的嬌小印象，且標準狀態下就有 351 公升的後廂容積，對比許多人以為空間就應該較大的 CUV 車型而言也不顯弱勢，這一點，一直是第六代 Polo 的優點之一。
空間的效率，也延伸至動力的效能面，1.0 升直列三缸的引擎規格，榨出挺優異的 110ps/20.4kgm 輸出數據，配上七速 DSG 雙離合器自手排變速系統，就算沒有時興的 48V 輕油電加持，但仍可從低速就感受到明顯的輕快推力，若再搭配運動檔位或是全 Polo 車系皆列為標配的方向盤換檔撥片，相對多數仍以自然進氣為主的國產同尺碼掀背車而言，有著更上層樓的駕馭樂趣。
當然，駕馭樂趣還自於底盤給人的信心，立基 215/45R17 的胎圈規格，過去那種 Volkswagen 集團招牌的「清脆」底盤回饋感沒缺席，但對應台灣坑巴道路還行，不會有讓人過於硬朗的彈跳感，且可以在過彎時與高速行駛時給予駕駛出色的穩定性與安心感，匹配上強健的車身剛性，這種紮實度，就是老一輩推崇的「歐洲車」該有的感受，也是當前國產對手還無法完全比擬的差異。不過，也必須老實說，韓系車已有近似的水準，車壇的進化速度絕對是沒在客氣的！
說到科技進步，自然不能不提小改款 Polo 所搭載的 IQ.Drive 智能駕駛輔助系統，透過 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統的導入，一鍵就可啟動 ACC 與車道維持功能，達到了 Level 2 駕駛輔助等級，且 Polo 全車系皆標配，讓其自豪的宣告自身成為 80 萬以內唯一達成 Level 2 科技水平的 B-Segment 掀背車款。或許對於許多年輕族群而言，都會代步為主，使用 Level 2 輔助科技機率不高，但在茫茫車海中取得話語權，倒是市場中相當重要的事。
但也必須給與小改款 Polo 肯定的是，以試駕的 Polo 230 TSI Style 車型而言，就有相當完整的 ADAS 系統與主被動安全配備，如車側盲點警示系統、後方車橫向車流警示系統等皆配備，整個 Polo 車系更標配了前後停車導引系統、顯影式停車導引系統，Polo 230 TSI Style 以上等級還有自動停車輔助系統，相信對於新手而言，更是相當實用的配備。
整日的體驗下來，透過當前主流科技的搭載，不僅強化了小改款 Polo 於市場中的競爭力、於市場中的發話權，更重要的是透過入門定位的 Polo 配備等級進化，讓 Volkswagen 對台灣市場消費者展示自家品牌的既定高度。而從 79.8 萬起的售價配上其配備，也確實有著吸引人的實力。但就如同開場所述，除了 CUV 主流對手的壓力以外，兄弟車款 Skoda Fabia 的新世代車款也已磨刀霍霍準備登台，Polo 要如何撐住後浪的壓力？2022 年的市場相當讓人期待。