2021年LINE貼圖王是誰？台灣人新歡換「它」：有夠鯊

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LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，今年創作者人數與貼圖上傳數量，在三級警戒期間創下新高，從今年的貼圖趨勢排行中，雖然冠軍仍是老面孔，但可觀察到「鯊魚」異軍突起，圓滾滾的可愛胖鯊魚「鯊西米」，今年首次入榜就一舉衝到第3名。在2021年LINE原創貼圖榜單中，「白爛貓」人氣依舊，排行第一，以花火節為設計概念的「白爛貓6☆花火節☆」原創主題同樣受到鐵粉熱愛，奪下原創主題排行榜冠軍。
而今年竄紅的熱門貼圖「胖鯊魚鯊西米」與「鯊魚先生」，紛紛衝到原創貼圖排行榜第3名與第10名，盤點今年上架的各種鯊魚貼圖，佔原創貼圖前100名達10%銷售，可見2021年興起一股鯊魚風潮。此外，在原創貼圖榜單中，新入榜的還有「伸縮自如的雞與鴨」，首次登榜便攻下第8名。
原創主題方面，除了大吹鯊魚風，越來越多以「風景」為題、色塊搭配的「簡約設計」受到用戶青睞，疫情下無法出國，選擇富士山為主題的用戶有增加的趨勢，而莫蘭迪色、簡約色塊、漸層色彩(黃昏)等，都是今年用戶愛用的風格之一。
官方貼圖排行榜由「好想兔」、「BROWN & FRIENDS」、「白爛貓」蟬聯前3名，第4名與第5名分別由「貓貓蟲-咖波」與「豆卡頻道」拿下。呂苔君也透露，官方貼圖今年吹起動漫風，日本爆紅到台灣的「鬼滅之刃」聲量非常高，推出貼圖也很吸引鐵粉入手。
而網路紅人以大眾熟悉的口頭禪推出貼圖，像是「有聲彈！噓星聞Ｘ鳳梨鼠薯」，同樣有不錯的銷售成績，成為目前主流趨勢之一。至於今年首次推出的動態表情貼也公布第一屆排行榜，由「貓貓蟲-咖波動態表情貼」拿下冠軍。