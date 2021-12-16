禾馨「短時間計算殘劑」取巧？柯文哲：因為當時疫苗不夠
民進黨立委高嘉瑜遭到前男友林秉樞施暴一事，引發社會各界關注。不過近日來林秉樞一案頻頻被揭露有案外案，外界就質疑當時林秉樞施打的是特權疫苗。雖然為其施打疫苗的禾馨診所強調林秉樞的施打身份為醫護人員的同住者，且施打的是殘劑疫苗，不過禾馨的疫苗施打方式也讓外界詬病是透過取巧的方式取得更多殘劑疫苗，讓真正有資格施打者打不到。對此台北市長柯文哲今（16）日上午受訪時，表示疫苗如果夠這些都不是問題，但當時就是疫苗不夠。
記者丁上程／台北報導
2021-12-16 11:35:34
柯文哲的妻子陳佩琪表示，所謂殘劑是一整天下來，打完當天預約者或造冊名單後剩餘的劑數，「今天大家聊到這個，都認為北市衛生局應清查該診所殘劑數量，和病歷登載是否屬實。」陳佩琪說，若醫院取巧，每一段短時間就結算殘劑，那麼一天結算好幾次，就能取巧生出許多殘劑，損害正常可以接種的民眾的權益，「當然也有可能就是打特權疫苗啦！自動把他列為員工來施打，若屬實，這種取巧走歪路的醫療院所實在不可取。」
不過柯文哲受訪時則打臉妻子的說法，表示當時放寬殘劑認定，是以「每個時段」來計算，而不是以「一整天」來計算。柯文哲也強調，如果當時疫苗足夠，這些都不是問題，但就是因為疫苗不夠，所以才會被外界形容是特權疫苗或人情疫苗，「還是那句話，疫苗不夠的時候，什麼怪現象都有，疫苗夠，這些就不是問題。」