確診者防疫旅館染疫？柯文哲：防疫旅館標準升級等同醫院
新冠肺炎確診者案16859，除了已經打過兩劑AZ疫苗，且在北市防疫旅館內經過14天隔離後才離開，不過卻又在兩天後檢驗確診，且Ct值相當低，除了是突破性感染外，且在居隔前後都有進行採檢且都呈陰性，不排除是在防疫旅館內感染確診。對此台北市長柯文哲今（16）日表示，現階段看來「防疫旅館比醫院還危險」，因此防疫旅館的標準要升級到跟醫院一樣，針對相關人員造冊並施打第三劑疫苗。
記者丁上程／台北報導
2021-12-16 11:49:20
柯文哲表示，針對案16859這個案例，北市府已經出動相關人員前往該防疫旅館進行調查。目前已經可以確定該案與隔壁房的確診案例案16870沒有直接接觸，「那是通風系統出問題？還是透過工作人員感染？已經找公衛專家前往檢查。」柯文哲說，除了該間防疫旅館外，為了防止其他防疫旅館也有類似狀況，目前已經先發放快篩試劑給旅館，只要民眾一有症狀就進行快篩。
現場記者追問，防疫旅館內的其他旅客是否已經檢測出來？是否高機率為防疫旅館內感染？對此柯文哲表示，目前相關人等已經全部送往中央檢疫所，一人一間進行隔離，也會在每隔一段時間就進行PCR檢測。不過柯文哲仍舊強調，施打疫苗才是最終的解決方案，「因為百密一疏，再怎麼守不小心就會破口，實驗室外洩、旅館外洩，台灣也不可能永遠鎖國下去。」
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