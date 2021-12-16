試鏡好萊塢電影被嫌年紀大？Janet回應展現高EQ
影一製作所與美國Ace Entertainment Films集團旗下的Loveboat Taipei Productions共同合作的《台北愛之船》（Loveboat, Taipei）近日在淡水取景拍攝，好萊塢規格製作擁有20多位台灣演員和超過130名幕後工作人員參與拍攝，昨（15）日舉辦開鏡儀式及媒體探班，影一製作所總經理張承中與導演陳駿霖，以及主要演員李淳、Janet（謝怡芬）、小說原作者邢立美（Abigail Hing Wen）均出席受訪，Janet開玩笑地說自己去試鏡時相當興奮，但卻被嫌太老，最後只得到貴婦阿姨的角色。
記者臺孝婷/新北市報導
2021-12-16 11:53:10
Janet透露自己看過原著小說，姊姊當年也透過同樣的活動來台體驗生活和談戀愛，因此得知電影即將開拍時，就非常積極參與試鏡，但她知道自己的年紀沒辦法演年紀輕的男女主角，「我不在乎我的年紀，我也不覺得我要演20歲的人，妳可以演各種樣子的角色，這樣才好玩、才是演戲。」更表示很能坦然接受自己是40歲女性的事實，展現高EQ。
影一製作所總經理張承中透露，《台北愛之船》是好萊塢與台灣在電影拍攝上的全面合作，有別於過往《少年Pi的奇幻漂流》和《沈默》的拍攝情況，《台北愛之船》故事直接設定發生在台灣本地，原本好萊塢劇組因台灣嚴格的隔離政策，而打算到規範較鬆的韓國拍攝，但在影一與政府的積極協調下，成功將拍攝案留在台灣執行，張承中指出，期待藉由本次《台北愛之船》的拍攝，為日後台灣與好萊塢的合作奠定良好基礎，為國際合拍創造更多可能性。