沒人搭？越南中製捷運開通滿月　乘客少稱「日製比較好」

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當初建造這條捷運，是為了緩解河內交通堵塞，減少自小客車的數量。自11月6日開通知前，越方大力宣傳，更推出15天免費搭乘活動。開通首日不少年過半百的民眾到場搭乘支持，不過乘客當中年輕大學生、上班族則是相對少數。
儘管開通當時站站都被乘客擠到水泄不通，不少民眾也給予正面評價，認為河內捷運能夠紓解交通壓力。但近來卻出現了質疑的聲音。
根據《美國之音》報導，與為期兩週的免費試營運期間，擠到水泄不通的場面相比，目前河內捷運的乘客量嚴重不足。根據開始售票的首日報告顯示，乘客人數僅1.2萬人，相當於列車出發之後，一趟僅載60人，載客量僅達8%。
一名河內民眾表示，她希望這條新捷運可以緩解交通堵塞，縮短通勤時間，減輕壓力，但她不能使用這條線路上班。
河內捷運載客量不如預期，讓河內政府感到擔憂，因為這條捷運歷經了多年的工程延宕以及建造成本超支，一直傳出爭議。
2008年越南政府批覆通過《首都河內至2020年交通運輸發展規劃》，批准河內市興建城市鐵路線，這項工程由中國中鐵六局集團有限公司承包，初期投資總額為5.528億美元（約台幣153.65億元），並於2011年動工，原本預計2013年完工，但是過程中不斷增資，暴增至8.68億美元（約台幣241.25億元），且77%來自中國政府開發援助貸款。
目前越南僅只有河內捷運以及正在興建當中、由日本承包工程的的胡志明市城市鐵路，因此越方對捷運技術生疏，而中鐵對越南國情了解有限，再加上新冠肺炎因素影響，竣工、營運期多次延宕，最後耗時10年才終於開通載客，在興建過程也曾經數次傳出工安意外。
一名在河內房地產公司任職的公關表示，過去河內民眾對於這條捷運抱有很高的期望，但是錯過許多個最後通車期限之後，人們的希望幻滅，「一直到正式開通，我才相信已經正式完工了」。
河內退休民眾阮文清表示，「經過10多年的建設，超過預期時間的4倍，超支9萬億越南盾（約台幣108.65億元），交通部門多次承諾會通車，但後來又無法兌現承諾，導致人們憤怒以及質疑。因為其失信和成本超支，人民和公眾輿論有理由感到憤怒和懷疑」。
在捷運正式開通之後，也有不少網友因中國承包工程，而揚言抵制。阮文清便表示，「我不相信與中國做生意，我對他們遲鈍的態度不滿意」。阮文清進一步稱，「如果可以重新選擇，我不會選擇中國承包商。 相反，我會選擇日本和古巴進行公共交通項目，因為有證據表明這些國家在各個方面都做得很好」。
雖然並非所有民眾都想要抵制由中國興建的河內捷運，但民眾仍認為，日本承包商將會是未來的更好選擇。一名越南民眾表示，雖然中國在公共交通設施建設中有著寶貴的經驗，「但我仍希望接下來的工程由日本來承包建造，因為日本是一個在建設公共交通系統方面擁有豐富經驗的國家，並且也致力於環境保護」。