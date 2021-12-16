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公投最後衝刺！國民黨明晚民主守夜　朱立倫夜宿自由廣場

▲國民黨舉行記者會，公布公投選前之夜的民主守夜活動流程。（圖／國民黨提供）
▲國民黨舉行記者會，公布公投選前之夜的民主守夜活動流程。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-12-16 12:10:48

國民黨今(16)日公布明晚在中正紀念堂自由廣場發起的「民主守夜」造勢晚會活動規劃，國民黨主席朱立倫也將率領黨務主管、立委一起夜宿自由廣場，除了安排馬拉松式宣講，還有整點報時互動環節，以及持續至隔天投票日的不斷電網路直播。

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國民黨文傳會副主委林家興、周柏吟、副發言人周羿希、楊智伃上午召開記者會，說明1217民主守夜活動規劃。並高呼「台灣要美麗、民主守夜去！1217民主守夜，1218天亮出擊！」呼籲全民1218一定要出門投票。

林家興表示，1218四大公投將決戰，台灣人民即將就四個攸關民生、環保、健康、能源的議題投下神聖的一票。在公投前晚，國民黨舉辦「民主守夜」的活動，當晚6時開始，由青年民主戰隊進行暖場宣講，主活動在晚間7點半至9點半進行，安排的宣講人包括朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會、縣市長等。

楊智伃指出，當晚現場分別在四個整點報時活動，分別與四個公投案訴求連結，並安排台上台下互動環節：例如「全台守護大串聯」，與綁大選公投案連結，呼籲大家走出來投票守護台灣民主，邀請所有的好朋友一起舉起雙手連成圈，並拍下照片上傳打卡hashtag #舉起雙手我同意，畫面也將秀在現場led看板上，讓全台灣的觀眾與現場的觀眾一起比圈，象徵守護台灣、四個都同意的決心。

此外，當晚還安排「星河夜語：點亮自由廣場」活動，全體黨公職會跟現場民眾一起打開手機手電筒，用上萬個點點星光象徵「人民怒火，星火燎原」，強調全民反萊豬憤怒星火已成燎原之勢，更諷刺民進黨讓台灣陷入需用手電筒照明的缺電危機。

周羿希說明，當晚朱立倫主席將率領黨務主管、黨籍民代、自發性青年朋友，夜宿自由廣場進行民主守夜，儘管天氣預報，當晚氣候可能不佳，但國民黨仍然會堅持駐守。

活動主舞台結束後，周柏吟指出，國民黨將推出民主守夜不斷電直播，從晚上10時到早上6時，直播內容包含現場訪問等系列活動，並和黨內民代臉書串流，歡迎大家收看，透過網路共同支持。

經過一夜的努力後，隔日上午6點半，朱立倫也將與現場所有參與者共同參加升旗活動，當「民主追光者」，伴隨12月18日的晨光，迎向四項公投的人民勝利！

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