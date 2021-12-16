屆期莫德納疫苗給動物打？柯文哲笑稱：很想知道是哪一種
台北市長柯文哲日前在接受廣播媒體專訪時，爆料有一批莫德納屆期疫苗過期被銷毀，引發社會各界議論。不過對此不僅防疫指揮中心指揮官陳時中出面回應，表示至今沒有聽說有莫德納疫苗被消會，指揮中心發言人莊人祥也直言屆期疫苗會拿去做研究使用或動物實驗。對此柯文哲今日受訪時仍笑著表示「很想問是打哪一種動物」。
記者丁上程／台北報導
2021-12-16 12:32:27
柯文哲在接受廣播節目《千秋萬事》專訪時，對節目主持人王淺秋表示，有一批提供給北市施打的莫德納疫苗，已經「過期報廢」，並質疑中央的疫苗政策有問題。副市長蔡炳昨日則說明，一批7日到期的疫苗是從外縣市輾轉送到北市施打，有357瓶共4998劑，經過台北車站施打多日後，還剩下11瓶，交由負責施打的三總松山分院送回給中央。
不過對此防疫指揮官陳時中受訪時表示，到目前為止都沒有莫德納疫苗過期報廢；指揮中心發言人莊人祥則表示，莫德納的屆期疫苗目前都使用完畢，也有少部分是提供給學術單位在實驗動物身上施打。
不過此番說法柯文哲似乎仍舊不能接受，「現在說我們沒有用完、拿去打動物，我很想問是打哪一種動物？」而面對現場媒體追問打哪些動物有差別？還是質疑可能不是拿去打動物？此時柯文哲則顧左右而言他，要記者去問莊人祥，「不是啦，問題是動物是哪一種動物？我不曉得，啊這就是不要越講越怪。」