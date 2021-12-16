立陶宛撤回駐中使館人員　外交部：表達最崇高敬意

因安全考量，立陶宛外交部宣布召回駐中國臨時代辦契雅佩涅（Audra Čiapienė），館務並改成遠端運作，被外界解讀為「準斷交」狀態。外交部今（16）日表示，向立陶宛政府及其外交決策領導階層表達最崇高的敬意。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-16 12:41:24｜2021-12-16 12:43:36
外交部今日線上記者會，發言人歐江安回應媒體提問表示，外交部注意到立陶宛外交部發表聲明，召回駐中國臨時代辦及使館人員返回立國，館務並改成遠端運作。針對立陶宛政府面臨中國政府持續性的外交與經濟複合式脅迫，立陶宛與台灣發展關係的立場與意願始終堅定不移，毫不退縮。外交部謹向立陶宛政府及其外交決策領導階層表達最崇高的敬意，並重申台灣將持續與立陶宛站在一起，結合國際民主夥伴的力量與資源，展現民主陣營的團結與韌性。
歐江安表示，我國政府呼籲，國內企業及全體台灣人民鼎力支持立陶宛與我方發展更緊密且互惠互利合作，讓台立雙方在經貿、科技、文化、教育等各領域的夥伴關係進一步強化，促進兩國繁榮與人民福祉。
至於如何強化與立陶宛經貿往來與投資，外交部表示，台灣與立陶宛是自由民主的價值夥伴，我國與立陶宛就經貿投資、產業對接及供應鏈安全等領域加強合作的決心不變，本月22日至25日即將舉行2021年台北國際食品展，立陶宛食品局將來台參加。外交部也樂見我國廠商將於明年引進立陶宛商品在網路上銷售，讓台灣人民都能購買到優質的立陶宛商品。此外，台立雙方在雷射產業、智慧駕駛、智慧城市等領域的交流合作也在持續推展中。