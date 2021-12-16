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林佳龍「媽祖感應說」幫倒忙？林靜儀：有趣聯想、花絮

▲林佳龍昨在後援會搬出「感應說」向支持者信心喊話，事後在網路炸鍋。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.15）
▲林佳龍昨在後援會搬出「感應說」向支持者信心喊話，事後在網路炸鍋。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.15）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-16 12:42:30

前交通部長林佳龍昨指自己感應到「林家祖姑」媽祖林默娘指示，要「林家的靜儀出來參選」，在網路引爆嚴重批判。民進黨立委參選人林靜儀今解釋，林佳龍是在向支持者喊話，期待大家共同改變地方的政治文化。並舉之前有人用她名字做聯想為例，指這些是選舉過程的花絮。

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中二立委補選，民進黨候選人林靜儀昨在烏日東女慈聖宮四媽祖廟成立彰投後援會，擔任競選總部主委的前交通部長林佳龍，接受媒體訪談時表示：「林默娘姓林，是我們林家的祖姑，靜儀也姓林，我有感應到，媽祖有這個指示，我們林家的靜儀出來參選、發揮媽祖精神聞聲救苦，這樣子來帶動選民對她的認識和支持。」

林佳龍「感應說」一出，網路立即炸鍋，有人罵他「真的沒救」，還有人挖苦「媽祖在你後面，她要生氣了」。
 

▲林靜儀今忙著解釋林佳龍的「感應說」。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.15）
▲林靜儀今忙著解釋林佳龍的「感應說」。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.15）
其實林靜儀被民進黨徵召之初，就有支持者用她的名字做文章，指「林靜儀」3個字象徵「默娘、母儀天下」，她就是媽祖的人間化身，但上述說法被批評反智，與林靜儀婦產科醫師的知性形象有嚴重衝突，林靜儀一直冷處理，沒想到昨天自家隊長追加一記，今天（16日）眾多媒體追著她，要求給一個說法。

林靜儀受訪時說：「我想他是向地方鄉親與支持者做喊話、跟大家一起的共同感受啦！這次參選最重要的是感受到地方選民的信賴、選民期待我們改變地方政治文化，而是我們正在承擔大家所期盼的角色。」林靜儀補充舉例：「一開始參選時，有人用我的名字做一些有趣的聯想，這個在選舉過程是一些花絮。」

之前林靜儀多次提到「天意說」，昨天也針對顏寬恒「議顏堂」風波指「天意希望讓這個地方的不公不義，有機會被攤在陽光下檢視」，以及顏寬恒先推動罷免陳柏惟，現在才引來「追殺」。林佳龍「感應說」一出，網路挖苦她的「追殺」心態不符合媽祖「聞聲救苦」特質。對此她解釋：「關於天意說，之前我說過，在原本的人生規劃裡，沒思考過參選區域立委。既然老天爺有些責任交到我身上，我就把這些責任給扛下來。」

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