林佳龍「媽祖感應說」幫倒忙？林靜儀：有趣聯想、花絮

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林佳龍「感應說」一出，網路立即炸鍋，有人罵他「真的沒救」，還有人挖苦「媽祖在你後面，她要生氣了」。
其實林靜儀被民進黨徵召之初，就有支持者用她的名字做文章，指「林靜儀」3個字象徵「默娘、母儀天下」，她就是媽祖的人間化身，但上述說法被批評反智，與林靜儀婦產科醫師的知性形象有嚴重衝突，林靜儀一直冷處理，沒想到昨天自家隊長追加一記，今天（16日）眾多媒體追著她，要求給一個說法。
林靜儀受訪時說：「我想他是向地方鄉親與支持者做喊話、跟大家一起的共同感受啦！這次參選最重要的是感受到地方選民的信賴、選民期待我們改變地方政治文化，而是我們正在承擔大家所期盼的角色。」林靜儀補充舉例：「一開始參選時，有人用我的名字做一些有趣的聯想，這個在選舉過程是一些花絮。」
之前林靜儀多次提到「天意說」，昨天也針對顏寬恒「議顏堂」風波指「天意希望讓這個地方的不公不義，有機會被攤在陽光下檢視」，以及顏寬恒先推動罷免陳柏惟，現在才引來「追殺」。林佳龍「感應說」一出，網路挖苦她的「追殺」心態不符合媽祖「聞聲救苦」特質。對此她解釋：「關於天意說，之前我說過，在原本的人生規劃裡，沒思考過參選區域立委。既然老天爺有些責任交到我身上，我就把這些責任給扛下來。」