美國防授權法邀台參加環太軍演 外交部：感謝安全承諾
美國聯邦參議院院會於美東時間15日通過《2022年國防授權法案》（NDAA 2022）的兩院協商版本，完成這項法案的國會立法程序，將續送交拜登總統正式簽署生效。法案內容包括重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台安全承諾，支持台灣維繫足夠的自我防衛能力及支持美國國民兵與台灣合作，及邀請台灣參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC）等友我條文。外交部對此表示感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-16 12:54:59
外交部今（16）日舉行線上記者會，發言人歐江安答覆表示，誠摯感謝美國國會對台灣安全承諾的堅定支持，我國政府也將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。
每年美國國會通過國防部預算時，也會提出《國防授權法案》，這項法案須經參眾兩院表決通過後，送交給美國總統簽署後生效。而國會意見屬於對行政單位的施政建議，並無強制性。《2018年國防授權法案》與《2020年國防授權法案》就曾提出建議邀請我國參加環太軍演，但是都未付諸實行。
兩年一度的環太平洋軍演是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，2020年環太平洋軍事演習美國邀請25個國家參加，中國則是繼2018年之後，再度被排除在外。