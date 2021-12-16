肯尼NOW星球／到球場看球不玩扭蛋？高景炎：辜負陳志忠
先前肯尼哥曾帶大家開箱他們的「獅子窩」Lioneers Hub，本週的《肯尼NOW星球》，肯尼哥要來開箱他們的主場館，經過一年的時間，新竹縣立體育館在硬體設備上全面升級，包括LED看板、籃框以及大家期待已久的大螢幕等等，快跟著肯尼哥一起來近距離欣賞這些設備吧。
運動中心/綜合報導
2021-12-16 20:30:00
除了球場上的設備之外，肯尼哥要帶大家前往攻城獅的VIP包廂，每間包廂都有不同的主題，希望可以大家在包廂裡邊看球賽邊聊天，至於包廂內有多舒服？肯尼哥表示：「環境好到我都想要搬到體育館三樓來住了」，若對包廂有興趣的粉絲們，歡迎聯絡新竹街口攻城獅球團喔。
看完包廂之後接著來到由「扭蛋大師」陳志忠所代言的扭蛋區，每次只要主場有比賽，這個區域都是人滿為患，不過還是有些球迷沒有扭過，因此肯尼哥開玩笑地說：「如果來看球沒有來扭蛋，就是辜負陳志忠」，所以還沒有扭過蛋的朋友，12/25、26歡迎到商品部外面的扭蛋區玩喔。
在介紹扭蛋時發生了一點小插曲，透過商品部的工作人員，肯尼哥得知人在台藝大的兒子高宏權買了商品卻「賒帳」，最後由老爸買單，肯尼哥無奈地表示：「商品部不宜久留，所以我們快走吧！」。
球迷都知道，新竹街口攻城獅的商品都非常有質感，既然都來到了商品部，肯尼哥要跟大家介紹一款他非常喜歡的商品，究竟是什麼東西讓肯尼哥如此愛不釋手？12/16（四）晚上十點，一點有準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔！