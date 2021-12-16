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暈車藥吃了沒用？　把握「最佳時機」服用才有效

暈車藥吃了沒用？　把握「最佳時機」服用才有效
暈車藥吃了沒用？　把握「最佳時機」服用才有效

健康醫療網

2021-12-16 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】出門旅遊時也常為暈車困擾嗎？其實無論暈車、暈船或暈機，在醫學上被稱為「動暈症」，必要時可在搭乘前抓對時機服藥，幫助減緩動暈症的發生。臺北市立聯合醫院陳怡晏藥師指出，動暈症會使人出現頭暈、頭痛、噁心甚至嘔吐等症狀，主要因視覺及前庭系統的知覺衝突有關，除了搭車可盡量選擇坐前座，或開窗以保持空氣流通、避免飲食等方式減緩症狀，也可服藥幫助緩解。

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出發前3060分鐘服用　發揮暈車藥最佳效果

但何時服用暈車藥才是最佳時機呢？最好的方式就是把握出發前30至60分鐘。陳怡晏藥師解釋，暈車藥可分為第一代抗組織胺與東莨菪鹼兩大類，前者包括像cyclizine、dimenhydrinate、diphenhydramine等，能幫助抑制前庭活性，達到緩解動暈症的目的，民眾也可視旅途需求每隔4至6小時服用一次，但要注意因常見副作用為嗜睡，服用後應避免開車或騎車，老年人及孩童易受到抗組織胺作用而產生失眠、神經質、焦躁不安等症狀。

東莨菪鹼具抗膽鹼作用　使用過當恐排尿困難

陳怡晏藥師說明，東莨菪鹼則分為口服及經皮吸收貼片兩種劑型，前者多為複方，可在搭乘前30至60分鐘服藥，後者則建議至少4小時前使用，旅途結束後就可除去，藥效可維持72小時，但要注意東莨菪鹼因具抗膽鹼作用，若使用過當可能導致排尿困難、口乾、便祕、視覺模糊、頭痛等症狀，若出現任何症狀時則應立即停止使用。

慢性病患服用前先諮詢　確保藥效不影響健康

此外，東莨菪鹼對於中樞神經系統有抑制作用，應避免併用鎮靜劑或安眠藥，以免加重抑制強況。陳怡晏藥師提醒，若為兒童、孕婦或本身有氣喘、青光眼、攝護腺肥大等慢性病患，服用前也應諮詢專業醫師建議，並遵循醫囑使用，才能發揮暈車藥效果，避免傷身。



資料來源：健康醫療網 暈車藥吃了沒用？　把握「最佳時機」服用才有效

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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