快訊／+0再破功！本土新增1例、增11例境外　0死亡個案

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指揮中心表示，今日新增11例境外移入個案，為4例男性、7例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16871)、柬埔寨(3例，案16872、案16878、案16879)、菲律賓(2例，案16873、案16876)、英國(案16874)、越南(2例，案16875、案16877)、泰國(案16880)、蒙古(案16881)入境，入境日介於11月21日至12月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。
指揮中心統計，截至目前國內累計4,710,205例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,689,895例排除)，其中16,771例確診，分別為2,125例境外移入，14,592例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）