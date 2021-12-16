台積電順利秒填息 台股強勁終場漲125點、收在17785點
美國聯準會（Fed）公布偏鷹派的FOMC會議結果，暗示明年將升息3次，美股四大指數收漲。而權值股台積電今（16）日除息，開盤後秒填息，也激勵台北股市早盤一度漲超過150點，來到17814點附近。收盤漲125點，漲幅0.7%，收在17785點，成交金額新台幣3116億元。
記者許家禎/台北報導
2021-12-16 13:54:42｜2021-12-16 13:58:37
台積電今（16）日除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計明年1月13日發放，而今日開盤台積電就順利秒填息。台積電2019年起每季配息一次，而過去9次都順利填息，過去更有5次是除息當天就順利填息，最長一次也不超過15天。而每股配發2.75元現金，以創辦人張忠謀退休前持有台積電股票12.5萬張來計算，退休後若未處分持股，估計將有3.43億元入袋。
台北股市今（16）日開盤漲58.96點，加權股價指數以17719.06點開出，由於權值股台積電秒填息，也讓大盤順利攻高超過17800點，隨後雖漲幅縮小，但尾盤拉抬，收盤漲125點，漲幅0.7%，收在17785點，成交金額新台幣3116億元。
而台積電漲8元，收在605元。世界先進漲近1%，收在155.5元。其他，聯發科漲2%，來到1090元。至於今日IC設計族群表現搶眼，包括智原、揚智、點晶、創意、鈺創、創惟都飆漲停。研通、佑華、威盛、偉詮電、義隆、聯詠、聯傑、通嘉漲幅都有4到7%之間。