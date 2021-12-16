春節專案800多人返台檢疫 蘇揆：違反規定就立刻罰
行政院長蘇貞昌今（16）日在行政院會指出，春節檢疫專案已上路，首批約有800多人抵台，不管10+4+7、7+7+7的方案，在加強版居家檢疫期間，請民政、里幹事、警政系統共同落實訪查，做到嚴格管制不許外出，有不遵守規定時，衛生機關要立刻處罰，規者逾期未交清罰款，就移送法務部行政執行署執行。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-16 13:58:43｜2021-12-16 13:59:54
行政院發言人羅秉成會後轉述蘇貞昌在會中的裁示，蘇貞昌提到，這幾天有發現，檢疫期滿14天後，返回家中健康管理期間，還有症狀發現確診，到現在全球超過2億多人確診，5百多萬人死亡，面對春節返國人潮劇增，要更加防範，不能鬆懈。
蘇貞昌說，衛福部、邊境檢疫有關部會，要持續嚴守邊境，落實檢疫期間篩檢與人員管制。防疫車隊部分，除了要縮短等待時間外，車輛已從原本700多部增加到近2900多部，針對新加入的駕駛要做好職前訓練，不管自身防護，每次載客前後的人員、物品、車輛清消要做到位。
蘇貞昌指出，目前防疫旅館量能充足，請指揮中心等就旅館內各項防疫管理措施，人員進出動線、送餐等提醒，要求業者要加強管控，落實環境清消。另外國內疫苗附蓋率第一劑79％、第二劑65％，請趕快完成第2劑接種。