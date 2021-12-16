哪間速食可被封「北部丹丹」？內行答案一面倒：打遍天下
台灣近年來速食業競爭激列，除了有來自國外的麥當勞、肯德基、摩斯外，本土也有不少知名速食店，其中只開在南部的「南霸天」丹丹漢堡更是深受老饕喜愛。不過，就有網友分享另一間本土速食名店，但因其主要門市分布於北部，而引起鄉民直呼「叫它北部丹丹好了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 14:17:06
原PO於PTT八卦板上發文，表示「被南部人嫌到臭頭的頂呱呱，唯一有芬達和紅茶雪泥的速食店，原則上就是雞皮包油飯，但是卻擁有一部分死忠支持者的呱呱包」。他指出至今為止，許多分店仍吸引顧客排隊購買，讓他好奇詢問「在你各位心中，頂呱呱是個怎樣的存在呢」。
問題一曝光，瞬間引來支持者們大讚留言，「熱愛頂呱呱！！！！」、「其實頂呱呱的辣味炸雞算能打的了」、「呱呱包、炸雞算獨樹一格」、「好吃啊！南部整天吃某丹丹」、「定位很奇怪，姑且叫它北部丹丹好了」、「呱呱包超讚」、「薯條好吃，沒了，但還是大勝丹丹」、「紅茶雪泥打遍天下」。
事實上，據頂呱呱官網指出，目前頂呱呱門市主要分布於北部，光是台北和新北總計就有35間；而中部地區，台中則有7間、彰化也有2間門市；但南部分店明顯較少，僅台南、高雄、屏東各有1間。
不過，仍有鄉民提出不同看法，認為「品質上下限差異最大的連鎖店」、「炸雞要靠運氣，有時候好吃有時候柴」、「沒吃過感覺很貴」、「感覺比一般雞排店好點，但價格貴很多，CP值不大好」。（編輯：陳雅雲）