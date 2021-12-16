巷仔內／一帶一路建立中國「經濟動脈」　輸的卻是惡血？

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中國以類似房地產建商與銀行綜合體的身分，向這些普遍缺乏基礎建設的國家倡議一帶一路計畫，以國營銀行的角色借錢讓這些國家們修繕基礎建設，並要求這筆錢必須用在指定的中國公司上，未來再分十幾期歸還，要是還不出來中國可以接受該國再以其他資源償還。
對這些低收入和中等收入國家來說，中國不像西方國家以「一個國家向另一個國家撥款、貸款」的方式來資助基礎建設，而是以國家銀行貸款的形式發放，這對許多一黨專政、集權政府來說，少了西方國家干政的意味，中國也成了這些國家們的首選融資對象，但卻讓毫無戒心的國民莫名背上天價債務。
對中國來說，這些用中國錢的國家，修繕基礎建設的過程中將選用中國勞動力、挹注資金在中國企業、後續設備也只能選用中國製造的產品，經濟起飛、正式通商後還會購買更多中國商品，而且會慢慢接受了人民幣作為儲備貨幣，除了進一步增強了中國的競爭力外，人民幣也將逐漸提升至與美元同等的地位。
而今年12月竣工的中寮鐵路，正是中國打算利用一帶一路打通經濟血脈的最好例證。在中寮鐵路修建前，寮國首條鐵路僅3.5公里長、公路則普遍多碎石爛泥，幾乎不具備物流能力；中寮鐵路開通後，身為農業國的寮國蔬菜可以在3個半小時內運至中國，直接帶動觀光旅遊業、服務業更自然不在話下。
表面上，中寮鐵路的竣工完全複製了中國「要致富，先修路」在改革開放發展經濟的成功經驗，中國在公共交通設施建設中有著寶貴的經驗，此計畫對兩國的經濟好處自然是不言可喻；但檯面下中國打的算盤卻是一帶一路典型的「債務陷阱外交」（Debt Trap Diplomacy）戰略，先是倡議寮國「由陸鎖國變為陸連國（Landlocked to Land-linked）」，說服寮國將能成為中南半島的中心點，吸引外企投資和貿易，卻導致寮國面臨龐大債務壓力，智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）更指出寮國對中國的債務總額已占寮國GDP的45%，再加上氣候變遷導致的天災衝擊農業與全球性的新冠疫情，寮國的經濟狀況只有更加惡化。
那麼本來就貧窮的寮國，怎麼解決一帶一路帶來的債務呢？與其他欠中國債的國家相同，寮國同意了中國以「資源換資金」償還債務的提案，除了向中國提供國內主要礦產鉀礦外，處於湄公河上游的寮國亦積極利用河流資源，原本打算靠著興建上百個水電廠成為「亞洲電池」，卻迫於在債務違約的壓力下，由寮國電力（Electricite du Laos, EDLT）和中國南方電網（China Southern Power Grid）簽署協議，讓中國取得寮國電力控股權，近期更簽署了為期25年的電網特許協議，讓中國能全面掌控寮國電網系統。
不過當北京試圖以一帶一路設下債務外交陷阱時，對中國來說也不是百無一失的戰略，《金融時報》去年的報導即指出，過去七年來中國一帶一路這項號稱斥資一兆美元的開發計畫飽受批評，不只中國與債務國之間因「保密協議」的不透明契約備受質疑，新冠疫情攪局也讓北京當局罕見承認約有兩成的一帶一路專案受影響而放緩，北京不得不與債務國重啟協商。
此外，沿線國家出現「買家懊悔」（buyer’s remorse）的現象也日益明顯，例如由中國中鐵六局集團有限公司承包、擁有超過七成來自中國政府開發援助貸款的越南河內捷運，就在耗時10年後，於上個月才終於開通載客，但正式營運後載客量僅達8%，多年來的失信和成本超支導致國內民眾的憤怒與懷疑；國際發展研究室AidData執行長派克斯（Brad Parks）更指出高達35%的一帶一路基礎設施項目在實施過程遇到了重大的問題，例如貪腐醜聞、勞工違法、環境公害和民眾抗議，這些普遍出現在一帶一路沿線國家的重大問題導致建設計畫的延宕與暫停，往往更導致國內民眾的反感，連帶施壓執政政府的決策。
與此同時，西方勢力也開始籌組計畫與中國影響力相抗衡的抵制行動，美國與日本、歐洲、澳洲等盟友正醞釀「一帶一路」替代方案，不僅承諾為全球基礎設施項目提供資金，今年美國總統拜登、日本前首相菅義偉、英國首相強生在拜訪通話時也多討論更具透明化的民主國家建設方案，有望逐漸達成初步協議，將來中國試圖透過「一帶一路」展開掠奪性經濟行為的輸血過程恐怕將更加崎嶇難行。