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嘉基心臟血管科蔡子賢醫師表示，心房顫動是臨床上最常見的一種心律不整，隨著年紀增長，罹患心房顫動的發生率不斷增加，心房颤動時心跳頻率往往快且不规则，心房可能因此失去有效的收缩功能，造成呼吸困難等心衰竭的症狀。
腦部殺手 皆可能形成血栓
一般而言心房顫動可分為陣發性，持續性心房顫動和永久性心房顫動。無論是哪一類，都可能形成血栓，蔡子賢醫師指出，倘若血栓剝落順著血液流至腦部造成阻塞，就可能引發缺血性腦中風，造成嚴重的傷害，甚至有部分的患者因長期持續有小血栓跑到腦部造成腦部反覆小中風，最後導致失智，因此心房顫動是一個可怕的腦部殺手。
心導管電燒手術 藥物服用不佳者福音
蔡子賢醫師提醒，對於藥物使用不佳或是對於藥物有副作用有疑慮者，目前心導管電燒手術是最佳的治療方式，目前因為器械的進步對於手術的療效及成功率都大幅提升，不同於傳統的藥物治療，電燒手術是可以有機會根治心房顫動達到不需服藥的地步，因此若患者無法忍受藥物副作用，或在藥物治療無法得到明顯改善的情況，皆可考慮進行電燒手術。
資料來源：健康醫療網 心房顫動恐致心衰竭、失智！ 嘉基「電燒術」助揮別困擾
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