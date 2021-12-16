藍營將動員的KPI列為提名依據？侯友宜：尊重

「反萊豬」等四大公投將於1218登場，父親是養豬戶的農委會主委陳吉仲上節目提到，去年開放萊豬進口後，豬農也沒上街抗議；媒體詢問豬肉販之子的新北市長侯友宜，父親有賣萊豬嗎？侯友宜強調，「父親這輩子沒有賣過萊豬！」個人也非常反對含有萊克多巴胺的豬肉。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-16 14:30:47
侯友宜今（16）日指出，父親這一輩子沒有賣過萊豬，他個人也非常反對含有萊克多巴胺的豬肉，既然大家對食安充滿著疑慮，就不期待能夠吃不安全的萊豬；他這段時間也去新北市的菜市場視察，4100多攤的攤商，都標示「台灣豬最好吃，我們不吃萊豬」，孩童營養午餐的食材，也都經過嚴格的把關檢驗。
侯友宜認為，最困難把關的豬肉加工製品，新北市也都嚴格的去做抽驗，因為萊豬進來的話，很多加工製品要守得很安全，其實是有一定的困難度；所以與其讓把關有一定的困難度，倒不如大家都不要用萊豬，「我們吃我們台灣豬最可靠、最安全、也最好吃。」
外界也關注侯友宜是否會在國民黨1217的選前之夜露臉？侯友宜表示，他已經對公投的過程表達非常清楚，公投就讓人民經過理性科學的論證後，自主的做決定，這才是公投本身的意義；至於黨中央恐將動員的KPI列為提名依據？侯友宜回應，「努力的為人民做事，其它的事情也不是他想的，他都尊重。」