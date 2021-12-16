比利時少女駕機環球 飛抵台灣違規闖限航區？民航局回應
年僅19歲的比利時少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford），今年8月18日從比利時出發，挑戰成為獨駕飛機環球飛行的最年輕女性，14日飛抵松山機場，短暫休息一夜後繼續啟程前往下一站菲律賓。不過有網友質疑羅瑟福德違規飛進限航區，認為是「外國的月亮比較圓」的雙重標準。對此，民航局回應表示，並無違規。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 14:56:19
羅瑟福德長達5萬1千公里的環球飛行壯舉，路過台灣短暫停留，羅瑟福德高呼「台灣是我看過最最最美麗的國家」，松山機場也特別製作了一件獨一無二的紀念T恤，贈送給羅瑟福德，希望能成為她環球途中的閃亮回憶。本應是一段佳話，但有網友質疑，認為民航局不准台灣的輕航機飛進正式機場，卻給羅瑟福德開綠燈，「是不是外國的月亮比較圓」，更指控羅瑟福德疑似違規闖入限航區。
對此，民航局回應表示，羅瑟福德駕駛的是「普通航空器」，而非網友所說的「輕航機」，兩者間的差別在於普通航空器的起落架可收，超輕載具不行；普通航空器螺旋槳可變，超輕載具固定；普通航空器速度超過時速220公里，超輕載具未超過。
另外民航局強調，羅瑟福德採目視飛行，全程與航管保持聯絡，並未違規。（編輯：倪浩軒）