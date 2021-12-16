PLG／「鞍馬王子」李智凱開球　富邦新年主場周活動滿點

結束了主場開幕週後，臺北富邦勇士展開連續三週的客場之旅， 迎接2022年新年首戰，勇士將在1月1日、2日於主場打造「台灣大哥大 勇士最High新年城」！勇士不僅精心準備眾多新年好禮，還邀請超強陣容嘉賓及藝人到場同樂，接連兩日由台灣大體育家族選手陳亮達與李智凱擔任開球嘉賓，以台灣大哥大品牌核心精神「Open Possible 能所不能」為臺北富邦勇士迎戰新竹街口攻城獅、新北國王應援，爭取勝利為2022年寫下好的開始！





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完美詮釋勇士精神，不畏生命逆境，突破自我的「帕運泳士」陳亮達將於主題週首場賽事擔任開球嘉賓。天生雙腳沒有小腿，右手的食指、中指與無名指併指，陳亮達從三歲開始學習游泳，靠著努力和不放棄的信念，陸續在國內外賽事拿下眾多獎牌寫下紀錄。今年暑假，19歲的陳亮達參加東京帕拉林匹克運動會，成為台灣代表中最年輕的選手，並游進決賽拿下第8名的成績。陳亮達將站上勇士主場，為1月1日的賽事開球！同樣是台灣之光，不斷以能所不能的精神超越自我，成功在奧運舞台勇奪銀牌的「鞍馬王子」李智凱，將於主題週第二戰勇士交手新北國王的賽前擔任開球嘉賓！李智凱過去在國內外眾多賽事奪下無數獎項，今年暑假在東京奧運成功為台灣拿下奧運體操隊史上首面銀牌！踏上運動員的最高殿堂，李智凱在世界的矚目下奪得榮耀，這份光榮與感動將會在1月2日分享給每一位勇士和球迷們！





勇士一連兩日於賽前邀請到台灣體壇頂尖運動員共襄盛舉，賽後則延續跨年歡慶的熱鬧氛圍，安排精彩的賽後演唱。曾二度入圍金曲獎、二度入圍金音獎的台灣搖滾樂團TRASH將首度降臨勇士主場。2009年成軍，TRASH十多年來推出許多震撼人心的音樂作品，音樂鬼才瘋狂搖滾的魅力不斷振奮聽眾的血液和心跳。TRASH今年9月份推出第四張最新專輯《Holy Trip！》，1月1日的賽後演唱將會帶著勇士球迷們展開一場神聖之旅！而緊接著出場的還有「旺福」，旺福被譽為「Happy Rock」的獨特曲風，朗朗上口的音樂令人感覺簡單的歡樂、充滿陽光。甫發行第十張專輯的旺福，擁有許多膾炙人口的金曲如「我當你空氣」、「迷你裙」、「珍珠芋圓」等.. 曾五度問鼎金曲獎最佳樂團。旺福的音樂足跡遍布世界各地，立志要用最快樂、最有趣的音樂對抗沈悶無聊，旺福將在2022年的第一天來到和平籃球館傳遞歡樂與正能量！主題週第二天，被譽為最能唱出時下年輕人心聲的獨立樂團之一，台灣新生代民謠搖滾樂團老王樂隊要來了。2015年成團，2017年推出首張EP《吾十有五而志於學》，其中一首被譽為「八年級神曲」的〈我還年輕 我還年輕〉已經在YouTube上觀看次數逼近3000萬。不斷透過音樂說故事，反映現代社會與人們生活的點滴和內心，老王樂隊與眾多粉絲產生了無可取代的共鳴。1月2日的夜晚將與勇士一同詼諧地唱著屬於這個年代的歌。最後壓軸，近年爆紅亞洲、最具代表性的金曲樂團茄子蛋要將台式搖滾浪漫帶到和平籃球館！上週才推出最新抒情搖滾單曲〈閣愛妳一擺〉就已經衝上各大排行榜第一。2017年發行首張專輯至今已經獲得兩座金曲獎獎盃，同年推出的單曲〈浪子回頭〉更是家喻戶曉、YouTube上點閱破億的神曲。勇士最High新年城壓軸將由天團茄子蛋帶來台式搖滾浪漫，感動現場在座的每一位！





邁入新年，勇士換上新戰袍，兩日賽事將披上全新設計的「Δ∞無限繽紛」主題日球衣。三角格紋設計，象徵堅定的信念，並從穩定中力求突破與創新。多彩色系傳遞多元文化及精神的融合，包含充滿活力的橘色、沈穩的藍色、樂觀的紅色、耀眼的黃色及追求地球永續精神的綠色，也與台灣大哥大品牌理念相呼應。除了主題球衣之外，也將推出帽T和Box 短T等主題商品。2022年首日踏入和平籃球館可獲得元旦限定新年好禮：「悍你一起勇不止息年曆」及Fubon Angels「勇士賽程小卡」，台灣大哥大更連續兩日獻上新年入場好禮「勇士無懼一拍擊退拍拍手」及「GeForce NOW 白金方案前30天免費優惠碼卡」。





場外勇士出任務則帶來「MyMusic 新年猜歌王」、「myVideo bingo bingo」、「英雄聯盟：激鬥峽谷 新年大對抗」等活動攤位，球迷於各攤位完成挑戰，即可分別獲得「MyMusic 30 天免費體驗卡」、「myVideo 7 天豪華月租免費序號卡」，及「英雄聯盟：激鬥峽谷 全球限量鑰匙圈」！台灣大哥大更加碼帶來Facebook粉絲專頁隱藏關卡活動，球迷只要按讚台灣大哥大粉絲團並完成指定任務，就有機會抽中鞍馬王子李智凱、帕運泳士陳亮達的限量簽名商品。兩日的中場活動更準備了豐富獎項與遊戲，就要等你進場來挑戰。另外勇士於PLG元年奪下的冠軍獎盃將於和平籃球館一月四場主場賽事展出，想一睹金盃風采、感受冠軍榮耀的球迷朋友，把握限定期間近距離欣賞合影。





2022年1月1日、2日，就由「台灣大哥大 勇士最High新年城」開啟嶄新的一年，結束客場之旅重返主場的勇士們，第一戰將迎戰新竹街口攻城獅，第二天則是上演雙北大戰，交手新北國王，絕對精彩可期的賽事及華麗陣容的賽後演唱，力邀勇士球迷在台北城一起守護勝利，High翻新年！



