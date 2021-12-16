111年海軍形象月曆　大秀雄二飛彈制海實力

因應敵情威脅，行政院會上月通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，編列新台幣2373億元，其中797億購買岸置反艦飛彈。海軍今（16）日公布111年形象月曆，秀出多張艦射與岸射雄風二型反艦飛彈美照，呼應明年開始執行的海空戰力提升採購計畫。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-16 15:28:01
海軍司令部臉書專頁今日公布111年形象桌曆，以海軍「忠義軍風，錨鏈精神」為主題，彙整海軍各單位精神標語，並以建軍備戰、勤訓精練之戰演訓照片及單位代表人物為設計元素，呈現海軍戮力戰訓本務，並彰顯各單位榮譽信念與核心價值，使國人認識海軍，提升全民國防教育成效。
桌曆內頁註記海軍歷史戰役及各單位隊慶日期，藉此記錄海軍光榮歷史與單位榮耀傳承，桌曆扉頁以「海軍軍歌」為主題，展現海軍官兵乘長風破萬里浪豪情壯志，次頁也由大家熟悉的「海軍小百科」教官介紹「國際通用字母音標信號表」，不僅具有實用性，更代表海軍特色與專業。
值得注意的是，海軍形象月曆1月主題為康定級軍艦發射雄二反艦飛彈，4月為海鋒大隊發射岸置雄二反艦飛彈。立法院財委會與外委會日前聯席審查「中央海空戰力提升計畫採購特別預算」案，國防部透露海軍預定在新北、桃園與嘉義等北中南東與外離島等9個地點興建岸置反艦飛彈陣地，包括飛彈車庫、管制中心、庫儲周轉間、生活設施與增加機動飛彈等。