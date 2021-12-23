移工地雷／假居留證3千元就買得到　醫院成非法看護溫床

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國內照顧人力上長期仰賴社福移工，但為了「不增加弱勢家庭負擔」，政府長期透過政策讓這些移工領低於本國人的薪資，目前僅每月1萬7000元，相當於日薪約567元。另一方面，隨著醫療普及、高齡化及少子化社會來臨，國人住院時天數平均較20年前增加2.6天，住院人次更增加了106萬次，更讓照顧需求大增。
兩項因素加在一起，去年又遇上新冠肺炎疫情來襲，政府在今年5月19日起禁止移工來台，加劇照顧人力需求失衡；在家庭工作的社福移工若要求加薪不成，逃跑去醫院當看護工，就成了加薪的捷徑，到醫院日薪至少2200元起跳，比原本在雇主家中工作至少增近3倍。截至今年9月底，目前在台行蹤不明外勞達5萬3000多人，較去年1月疫情爆發前增加近11%。
因有家人需照顧，家住台北的李小姐前年9月請了一位印尼籍家庭看護工來家裡幫忙。李小姐說，一開始都沒什麼狀況，但到今年年初左右，這位移工就開始態度轉差，不但平時在家不接電話，李小姐回到家後，移工連招呼也不會打；之後還開始跟仲介吵鬧說她「吃不飽」，「但事實上我們家冰箱裡食物都是滿的，從沒阻止她拿東西吃啊！」後來仲介建議外面現在缺工不好找，她只好每個月給移工加薪1000元，沒想到加薪後，這位移工態度依然故我。
直到今年7月的某個周日，移工突然和李小姐說，因為家鄉小孩要結婚，想要提前一天拿到薪水。李小姐說，「我想說雖然她的小孩才10幾歲，但印尼應該習慣早婚吧！」也沒多想就提前發薪給她。不料到了隔天禮拜一，李小姐跟丈夫下班回家後發現「怎麼沒看到人」，移工房間的行李也全部不見，她才恍然大悟：「原來她早就打算要趁周一沒人在的時候逃跑！」
依內政部移民署調查，家庭類逃跑移工最常從事的非法工作，第一名是到餐廳打工；第二名就是到醫院當看護工。
翻開勞動部訴願書，可以看到很多在醫院被罰聘用非法移工的雇主，都說是在醫院拿到的仲介名片，或是在醫院櫃檯看到的仲介宣傳單張。台南市就業服務商業同業公會理事長呂錫安說，因《就業服務法》規定，媒介非法移工工作，可處15萬到75萬元罰鍰；若是合法仲介公司，會被停業3個月以上，負責人甚至還會有刑責，因此幾乎很少有合法仲介公司會在醫院經營非法移工看護。
呂錫安說，這些非法仲介都會到醫院發名片，強調「合法看護」、「隨到隨辦」，一打電話馬上就可派人來，但多數派來的都是拿偽造依親居留證的逃逸移工。
從事外勞仲介20多年的周小姐也說，一般仲介名片都會有許可證號，這些名片都沒有；名片上的聯絡人都不會是完整姓名，名片上的電話多半3個月、6個月就會更換一次。
違法仲介派來逃逸移工到醫院看護，要怎麼證明自己「合法」？周小姐說，看護機構派來的看護若是外籍人士，只有外籍配偶才有可能是合法工作身份，因此逃逸移工多半會持造假證件。坊間造假證件行情一張約在3000到6000元左右，甚至有的還可提供「假老公」，專接雇主的查證電話。
呂錫安說，因偽造證件水準參差不齊，有些逃逸移工會故意只提供偽造證件的影本，降低被識破的風險。有些沒有證件的遇到雇主查證，就會說「忘了帶」或「放在我老公那裡」。雇主急於照顧家人或回去上班，一忙就會忘了再度確認。
對一般民眾來說，更難識破的是這些逃逸移工在醫院照顧病人收費，和一般合法看護價格相同，一天約2200到2400元不等。周小姐說，逃逸移工日薪約1600元，非法仲介每天會抽400到500元左右，堆上去到雇主這裡，看起來就和一般合法移工差不多，雇主也很難從收費辨識是否合法。
而且這些非法仲介、移工為了避免被抓，也很常使用「交叉戰術」。周小姐說，有些非法仲介會先派合法外籍新娘來當看護，過幾天會以「看護有事」為由，派逃逸移工來代班；一旦這段期間被移民署抓到，雇主就得吃上15萬元罰單。
依訴願資料，其實有許多在醫院請看護的雇主，都想請合法的來照顧。但呂錫安說，若家人臨時住院要請看護，除了本國看護外，唯一能請到的合法看護，就是受雇於養護中心的外籍配偶或外籍學生。若住院時才要請合法外籍看護，要先讓醫生開巴士量表評估失能情況，還要找仲介、找移工辦理各種手續，幾乎來不及；除非正好遇到其他雇主有移工可以轉出，但「現在機率滿小的，因為缺工太嚴重了！」
呂錫安說，問題在於一般民眾要查證外籍看護工的資格是否合法並不方便，多數人都不知道可以上移民署網站查詢；而且登入網站後，必須輸入居留證正面的統一證號、核發日期、居留期限，以及背面右上角的流水號等4項資料，「萬一雇主是長輩，不會使用手機要怎麼查？」政府應設法讓查詢方式更便民。