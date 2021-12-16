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桃園防疫旅館8群聚確診！4人基因定序相同　全棟清空

▲指揮中心發現，我國有6名確診個案曾經住在同檢疫旅館、同樓層，其中有4案基因序列相同，判定為群聚案。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲指揮中心發現，我國有6名確診個案曾經住在同檢疫旅館、同樓層，其中有4案基因序列相同，判定為群聚案。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2021-12-16 15:00:16｜2021-12-16 15:37:51

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，境外移入案16851於今(2021)年12月11日自主健康管理期間確診，指揮中心與地方衛生局立即展開相關調查，包括擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒定序等，發現同防疫旅宿同樓層之案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，初步研判可能為一起防疫旅宿相關感染事件。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，調查發現6名確診個案曾經住在同樓層，其中有4案基因序列相同，另外2位還在檢測中；另外，在擴大召回採檢中，發現該旅館8樓和5樓分別也各有1例陽性確診，目前初步判斷不是由員工傳染給民眾。

指揮官陳時中表示，本案12月13日立即進行擴大採檢，也開始聯絡已經出去的旅客回來採檢，15日開始全棟清空；另外，回溯旅館裡疫調中，有幾十位要召回繼續隔離，129人擴大採檢。（編輯：孫唯容）

▲案16851相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲案16851相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲案16851擴大疫調與防治作為。（圖／指揮中心提供）
▲案16851擴大疫調與防治作為。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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