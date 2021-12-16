怕被發現？為規避國際壓力　北韓尋「隱蔽地」處決死囚

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報告主要聚焦於位處北韓與中國邊境的兩江道惠山市，在北韓因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發而封鎖邊境前，惠山市是北韓與中國貿易交流重鎮，便於偷渡脫逃，因此來自當地的陳述內容也較多。
分析結果顯示，北韓政府過去常在鄰近邊境的江堤及惠山市區公開處決犯人，但在金正恩上任後則無相關陳述，而是選在遠離邊境及市中心的惠山機場與周邊山區、空地、田地處決犯人。
與金正恩執政後執行處決場所的相關陳述共27件，罪名以「涉嫌觀看或散布南韓影片」為最大宗，共7件。此外還有毒品、性交易、販賣人口、淫亂行為等。
根據陳述，2012、2013年間，當局曾在犯人家屬面前直接執行處決。也有受訪者聲稱，一名父親因目睹兒子屍體被燒毀而昏倒。
TJWG代表李榮煥（譯音）指出，北韓去年修正杜絕反動文化思想法，當局可合法處決觀看南韓影片者，也使因相關罪名遭處決案件快速增加，「只因看影片就被處決，是國際社會無法容忍的做法」。
報告指出，北韓當局2005年在位於邊境的咸鏡北道會寧市的公開處決影片曝光後，受到更多來自國際社會的監視與壓力，推測北韓當局對此更為謹慎，考量邊境地區資訊容易走漏，為防止行刑狀況外洩，更審慎選擇行刑地點。（編輯：周永捷）1101216