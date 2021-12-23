移工地雷／家屬共聘制解決人力荒　看護不再需24小時待命

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衛福部2018年起推動「住院友善照顧共聘制度」，由多張病床家屬共聘一位照顧服務員，照服員也不需24小時工作。目前約有93家醫院加入，奇美醫院就是其中一家。
奇美醫院護理部部長馬淑清說，台灣已經是老化很嚴重的社會，實務上很常看到「老人照顧老人」的情形，雖然照顧的家屬自己身體也無法負荷，但又放不下心而來醫院照顧，對護理師的負擔也滿重的，因此才想要加入共聘制度。
馬淑清說，奇美醫院是用「共享經濟」的概念，依病患情況分類，分成「一比二」（一位看護對兩位病人）跟「一比四」兩種模式，目前一比二12小時是1800元，一比四是1300元。馬說，比起坊間請一對一的看護24小時要2400到2600元，共聘看護後家屬不但可以放心去工作，還可以省下核酸檢測（PCR）的費用，對家屬負擔較低。
實施住院看護共聘制不是只有對家屬好。馬淑清說，有看護照顧，護理師也可以早點下班，另外病人在住院時跌倒的機率也大幅減少。為了避免傳染，奇美醫院也規定共聘的看護不可以跨病房移動，也要求兩家合作的照顧公司，派來的看護不得跨到其他醫院。另外來奇美工作的看護，醫院也會進行教育訓練。
馬淑清說，目前奇美醫院住院共聘是由內科跟外科病房實施，合計36張病床；考量看護的工作負擔與公平性，要入住共聘的病人也需符合相關條件，包括不能有特定傳染性疾病、沒有躁動、自殺傾向，抽痰頻率小於一定範圍等，一旦病情加劇到不符條件就會轉出。如果有病人轉出導致病床暫時出現空缺，照顧公司也會自行吸收成本；另外護理長也會隨時留意有無符合條件的病人，適時徵詢家屬意願後轉入。
這項制度對看護工有什麼好處？馬淑清說，過去一對一的班每12小時收入扣除公司抽成，看護實拿1100元；但加入共聘制後，一比二的班看護每12小時可賺1400到1600元，一比四的班可賺1800元，收入提升；而且考量看護工作負荷，一比二、一比四的共聘模式並不開放24小時照顧，看護每天的工作時間、睡眠、休息時間都能固定。再加上入住的病人都經過醫院篩選，看護也會比較放心。
馬淑清說，共聘制度推動至今，家屬滿意都很好；但受限於病床數與看護人力問題，目前平均每天會有3、4位家屬等待轉入共聘看護病房。醫院也規劃明年擴大辦理，再增加32床加入共聘。
實施共聘看護制度，是否能減少家屬誤聘非法移工的機率？奇美醫院副院長陳綉琴說，過去沒有疫情的時候，確實有些仲介會在急診室發名片，防不勝防，若醫院有發現，都會請警衛勸導他們離開。但家屬自行聘用的看護若是非法的，醫院其實看不出來，也無法可管。目前並未收到家屬反映在醫院聘到非法移工的情況。
但沒有加入共聘制度的新光醫院有不同想法。新光醫院副院長洪子仁說，醫院看護需求量大、供給少，如果要一對一看護，對一般民眾一個月起碼要7萬元，負擔大的情況下，才讓非法移工有生存空間，這是台灣整體人口老化面臨的問題。
洪子仁說，政府想比照美國推動「全責護理」，家屬只要把病人送進來醫院，醫院除了醫療照顧外，還可以提供生活照顧。但台灣跟美國制度有很大的差異性，台灣住院還是希望家人來照顧，且美國推動全責護理背後有健康保險制度支撐，都和台灣很不同。
洪子仁說，目前醫院負責醫療照顧已經很重，現在如果生活照顧也要醫院負責，等於醫院負擔的責任、成本都增加，錢從哪裡來？人力又從哪裡來？
但醫院內照顧人力不足問題確實越來越嚴重，洪子仁說，「有哪個家屬願意用非法移工？沒有嘛！是誰逼著家屬去用非法移工來照顧？」國家應該拿出具體可行的作法，如果政府會做事的話，這樣的基本需求應該要有辦法處理。
洪子仁建議，政府應該設計一套制度，讓合法的看護有分級制度，可以提供不同等級的照顧服務，由公信力的團體來統籌，提供照護人力給醫院，另外薪資也要提升到能夠讓人願意投入的誘因。
陳綉琴也說，若衛福部要推動共聘制度解決看護人力問題，她建議人力照顧的補貼不能採「浮動點值」，應該要固定，因為人力無法打折。另外人力照顧缺口也要想辦法接上，也要思考是否能建立看護分級認證制度，才能吸引年輕人加入。