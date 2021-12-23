移工地雷／學者建議仿「Uber」派遣　有效媒合家屬與看護

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台灣大學國家發展研究所兼任教授辛炳隆，多年前在爸爸住院時也曾請過本國看護照顧。辛炳隆說，看護雖然需要在病床旁顧著，但若病人睡覺、休息的時候，看護也可以跟著休息，較在家中擔任看護工輕鬆。
辛炳隆說，若由多個病床來聘僱一位看護，成本就可大幅降低，人力需求也可降低，甚至不用健保出錢。若短期內無法推廣，他建議，可以考慮用外展看護的模式，由機構接受家屬登記，在家屬指定需求時段派出看護工到醫院照顧，看護工可以是本國和外籍混用。這樣一來，看護就不再是12小時或24小時起跳，可減少人力被不當挪用的問題，家屬支出、看護人力需求都可有效減少。
但現在在醫院的本國看護工就面臨人力不足問題，依衛福部資料，全台具照服員資格者約有13萬人，其中在長照跟社區單位服務約有5萬人，在醫院擔任的照服員約有1萬1000人。再扣掉已退休、無意願投入者4萬人後，約有近3萬人未投入照顧體系。
中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，如果最後估算的醫院看護人力還是不足，移工人力確實是可以納入考量，目前制度下移工可以到養護機構「一對八」，也可以在家中「一對一」，確實較彈性。但陳也說，現在醫院看護缺口到底有多少，沒人說得清楚，且在醫院內工作可能還是需要一點醫學知識，用本國勞工來做可能比較可行。
文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻說，這還涉及案源問題，若由非營利組織經營，等於和非法仲介爭利，醫院系統要能提供充足的案源，這模式才能有足夠的獲利經營；短期內若無法經營出規模，政府是否要補貼？這也要考慮進去。
但台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，目前彰濱工業區就想用這樣的方式，由經濟部核准的非營利組織擔任雇主，依不同廠商的淡旺季，派遣移工到各家工廠工作。但這樣延伸的問題是，萬一若發生欠薪、職災等問題，要由誰來負責？《就業服務法》規定移工聘用是以補充性為原則，這種模式是否還符合立法精神？
勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠回應，在醫院內的看護也是本國人就業相當多的地方，開放使用移工項目需謹慎討論。薛解釋，因移工有價格優勢，開放後就「不可逆」，是否會排擠到本國人就業，也要納入考慮。若目的事業主管機關有意願推動，可提到跨國勞動力政策協商諮詢小組來討論。