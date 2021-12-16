王力宏離婚後勇敢露面！眼袋發黑 彈「你就是我的唯一」
王力宏離婚消息受到關注，他無畏媒體今（16日）照常上工，出席代言的汽車發表活動，他出場前彈了一段《唯一》前奏，隨後從幕後走進會場，主持人問及出道幾年，他不便透露數字，僅說：「長大了。」更表示身為音樂人，真的很幸福，儘管他黑眼圈明顯，但整體心情看似不受離婚影響，而他也僅露面18分鐘就離場。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-16 20:20:47｜2021-12-16 20:45:14
王力宏早前愛與李靚蕾放閃，隨著次數減少而爆出婚變，王力宏發文認了與老婆對未來無法達成共識決定離婚，8年婚姻成為過去式，「在這些年的婚姻當中，我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心」。
王力宏15日證實與李靚蕾正在辦離婚手續，但他前一天14日仍敬業上工，網友目擊王力宏在滑雪場拍攝，只見他精神奕奕、笑容滿面；儘管離婚，他今晚照常工作、勇敢在媒體前露面，心情看似不受離婚影響。
此外，王力宏與李靚蕾最近一次同框是在2年前的台北演唱會，他們大方在上萬觀眾前接吻，更令人唏噓的是，同場還有上個月宣布離婚的大S及汪小菲，讓網友大嘆：「物是人非！」