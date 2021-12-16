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漁工組織「健康送暖」！ 贈北海岸外籍漁工水壺

▲新事社會服務中心聯合萬海志工隊，在深澳、八斗子、正濱、野柳、富基等漁港向漁工發放水壺。（圖／記者李芷涵攝於2021.12.16）
▲新事社會服務中心聯合萬海志工隊，在深澳、八斗子、正濱、野柳、富基等漁港向漁工發放水壺。（圖／記者李芷涵攝於2021.12.16）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-16 18:16:49

《四方報》報導，為促進外籍漁工重視並檢視自己每日飲水量的狀況，重視自己的健康，同時減少瓶裝水的使用，降低空罐垃圾的產生，新事社會服務中心自今年下半年便開始規劃，連結募集社會的愛心與相關資源，於今（16）日在港邊將2000cc大容量的水壺，作為環境保護的禮物送給外籍漁工，讓漁工可以學習使用水壺來取代平日習慣的瓶裝水，為環境保護盡一份心力。

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本次募集活動獲得萬海航運股份有限公司、萬海航運慈善基金會、天河基金會協助，社會大眾也踴躍捐贈物資及捐款，支持新事社會服務中心的這項計畫，透過水壺的這份禮物，關懷外籍漁工的健康。中心於12月16日、17日，由本中心神父、社工、志工聯合萬海志工隊，至新北市、基隆市有外籍漁工的22個漁港發放1000瓶隨身水壺。

新事社會服務中心深耕台灣五十年，是一個長期致力協助職場弱勢者的社會服務機構，自2017年開始關懷台灣北海岸的外籍漁工，在身心、勞動權益上提供服務。在服務現場中，新事常看見漁工工作重勞力，必須不斷補充水分，但缺乏喝足量水分的觀念與機會，使身體健康受影響。目前在台外籍漁工的飲食居住，依照《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》規定是為雇主應規劃，但雇主提供多為瓶裝礦泉水、飲水機，且飲水機仍須以這些塑膠瓶裝水。新事擔心如此將產生諸多問題，包括無法確定個人喝水量是否足夠、塑膠瓶不適合裝熱水並重複使用，以避免溶出塑化劑而傷身、喝完遭丟棄的塑膠瓶容易成為海洋垃圾，造成環境汙染。

有鑑於此，新事社會服務中心規劃此次水壺發放行動，本次服務在深澳、八斗子、正濱、野柳、富基等漁港展開，水瓶已貼上鼓勵飲水之標語、感謝語、新事漁工組專員聯絡資訊，除對漁工進行健康飲水的提醒外，也向其為台灣漁業的付出致謝，並提供一個隨時可安心求助的專線。除了發放水壺，新事也將發放防疫物資並宣導疫情相關注意事項。整個計畫預計將有1000位印尼、菲律賓、越南外籍漁工受益，他們除了將可以觀察自己每日是否達到足夠飲水量外，也能發揮影響力，降低塑膠瓶的使用率、減少垃圾製造，使自己與環境同享健康。

▲新事社會服務中心聯合萬海志工隊，在深澳、八斗子、正濱、野柳、富基等漁港向漁工發放水壺。（圖／記者李芷涵攝於2021.12.16）
▲新事社會服務中心聯合萬海志工隊，在深澳、八斗子、正濱、野柳、富基等漁港向漁工發放水壺。（圖／記者李芷涵攝於2021.12.16）
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