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臨床統計，全臺腎結石患者1年有7萬人。收治個案的中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主治醫師羅敏誠指出，一般結石的積極治療有3種方式，其中「體外震波碎石術」不利於巨大結石及身體不適合承受傳統手術風險的病人；「經皮腎臟取石術」創傷性大、痛且有大量出血風險，僅於治療巨大結石，而「軟式輸尿管內視鏡碎石術」，被公認是治療泌尿道結石的未來趨勢。臨床上，用可彎曲之軟式輸尿管內視鏡經尿道自然孔進入，搭配高功率雷射進到腎臟把石頭擊碎、取出，無傷口、結石廓清率佳。
專利吸石清雷射 安全性高、降低感染機率
羅敏誠醫師進一步強調，目前國內腎結石治療新趨勢為「新式軟輸手術–專利吸石清雷射」進化版，使用大約1公尺的軟鏡，從尿道進入施打雷射來打碎石頭，軟式輸尿管鏡深入腎臟後可以自由彎曲角度，因此可以很快找到結石打碎，再搭配「吸石清專利導管」，以吸塵器概念，將打碎的碎石粉末及水吸出，有效降低腔內壓力及熱傷害，提高病患安全，並降低術後發生感染機率。
預防腎結石 掌握日常5原則
羅敏誠醫師強調，腎結石發作起來通常有劇烈腰痛、血尿、解尿困難等症狀，甚至一直嘔吐、發燒，沒有及時治療恐引發敗血症。保養之道首先應「常喝水」，並非1次性補充很多水份，而是增加喝水頻率，而腎結石患者每日應喝2000c.c.水份，並應積極控制血糖、尿酸、體重，遵守多喝水、少鹽、少肉、少攝取高草酸食物、多補鈣5大原則。
資料來源：健康醫療網 孕婦腎結石 治療「新利器」助順利分娩
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