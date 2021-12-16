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被爆假戲真做「熱戀張勛傑」　林韋君認：還在彼此磨合

▲林韋君（左）、張勛傑因戲傳出緋聞。（圖／翻攝林韋君、張勛傑臉書）
▲林韋君（左）、張勛傑因戲傳出緋聞。（圖／翻攝林韋君、張勛傑臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-16 15:32:32

林韋君、張勛傑拍攝八點檔《神將少女八家將》結緣，被傳假戲真做擦出愛火，在林韋君被蜂螫受傷期間，張勛傑貼心當車夫帶她就醫，戀情疑似浮出檯面，對此，林韋君認：「其實當天只是很單純的朋友間來往和照顧。我們還在彼此了解及磨合，無論未來的發展如何，請大家保留一些空間給我們。」

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▲林韋君被虎頭蜂螫緊急送醫。（圖／翻攝林韋君臉書）
▲林韋君被虎頭蜂螫緊急送醫。（圖／翻攝林韋君臉書）
上月因為虎頭蜂跑進鞋子，林韋君在穿鞋時被蜂螫到，當下腳趾發紫，出現頭暈胸悶、呼吸困難的症狀，好友張勛傑在這段期間貼心照顧，被《CTWANT》拍到熟門熟路進女方香閨，開林韋君的白色賓士帶她就醫，還對狗仔說：「她現在非常不好，所以必須去醫院。」擔心之情溢於言表。

▲《神將少女八家將》楊子儀（前排右三）、林韋君（後排中）未領片酬尾款。（圖／翻攝神將少女-八家將臉書）
▲《神將少女八家將》張勛傑（前排左三）、林韋君（後排中）拍戲結緣。（圖／翻攝神將少女-八家將臉書）
林韋君發文解釋：「我們當下知道被跟拍後還是繼續去醫院，就是覺得尊重媒體有你們的工作職責，我們也不是做什麼犯法見不得人的事，無需對立衝突，只希望能建立良善的互動。」而現階段張勛傑還是「朋友」，彼此還在了解磨合。

對於歷任緋聞對象言承旭、藍正龍、坤達、歐定興、劉至翰、林佑威、許紹洋、陶喆、姚元浩、林佑星被清算，林韋君無奈表示：「很遺憾今天還是看到一些不實的內容、不堪的標題、部分陳年的事件、加上部分東拼西湊的幻想及猜測，讓我感到受傷，覺得自己這幾年的努力好像都被抹滅了。」

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